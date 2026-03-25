Петима с обвинения заради фалшивите 1 200 000 евро

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече вчера, 24.03.2026 г., като обвиняеми пет лица – двама български, двама румънски и един италиански гражданин, за държане на неистински парични знаци в големи количества, а един от тях и за държане с цел разпространение на 998 грама кокаин. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Според обвиненията на 23.03.2026 г. единият от българските граждани е държал в лек автомобил в гр. София и в жилище в гр. Пазарджик неистински парични знаци – общо 451 200 евро, а в автомобил, паркиран в гр. София, без надлежно разрешително и с цел разпространение държал 998 грама кокаин. Другият български гражданин държал неистински парични знаци – общо 81 100 евро, които били намерени в лек автомобил в гр. София.

На същата дата румънските граждани в съучастие като извършители държали неистински парични знаци – общо 450 000 евро, които също били намерени в паркиран в гр. София лек автомобил, а в ж.к. „Овча купел“ в гр. София, италианският гражданин държал неистински парични знаци – 230 000 евро.

Искат задържане под стража

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 23.03.2026 г. на основание чл. 212 НПК с първо действие оглед на местопроизшествието и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

При акцията са извършени 11 действия по разследването – претърсвания и изземвания на жилища и автомобили, обиски и изземвания и оглед на местопроизшествие.

На 24.06.2026 г. брифинг с подробности по случая дадоха Десислава Петрова – заместник градски прокурор на СГП, главен комисар Георги Кандев – и.д. главен секретар на МВР, главен комисар Мартин Златков – директор на ГДБОП и старши комисар Дарин Костов – заместник директор на ГДБОП.

Предстои на 26.03.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.

Припомняме, че почти паралелно с вчерашната акция в София, в съседна Румъния разкриха свързана със случая печатница за фалшиви пари близо до границата с България.

