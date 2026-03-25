Най-жестокият изтезател при Мадуро пое армията на Венецуела

В продължение на десетилетие Густаво Гонсалес Лопес ръководеше венецуелските затвори за изтезания и шпионските мрежи. Неговата тайна полиция се превърна в инструмент за репресии в ръцете на автократа Николас Мадуро. Опоненти на властта изчезваха, протестиращи бяха арестувани, а Гонсалес беше подложен на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания. Според ООН той е допринесъл за извършване на "престъпления срещу човечеството". Сега, в опит да укрепи властта си, подкрепяният от САЩ временен президент Делси Родригес (бивше вице на Мадуро) повиши 65-годишния служител и го направи министър на отбраната.

Според анализатори този ход обобщава промените в правителството на Венецуела, откакто САЩ заловиха Мадуро в столицата Каракас и го изпратиха в затвора в Бруклин през януари - това е същият брутален режим, но с лица, които са по-приятелски настроени към Вашингтон.

Гонсалес "сигнализира за продължаването на репресивната диктатура, в която живеем. Това е стъпка в грешната посока... той е бил главният изтезател, отговарящ за политическото потисничество“, заяви Рикардо Хаусман, бивш венецуелски министър през 90-те години и сега професор в Харвард, цитиран от Financial Times.

Още: "Адът на Земята": Бруталният затвор и тясната килия, от която всяка нощ стене Николас Мадуро

Мъченията, зад които стои Гонсалес

Гонсалес е играл централна роля в потушаването на протестите, избухнали през 2014, 2017 и 2019 г. Стотици бяха пратени в затвори като „Ел Хеликоиде“ – незавършен търговски център, превърнат в най-прочутото място за изтезания в страната. Друг затвор, наричан „гробницата“, беше разширен в мазето на централата на разузнавателната агенция „Себин“ в центъра на Каракас.

През 2018 г. опозиционният съветник Фернандо Албан загина, докато се намираше в ареста в централата на "Себин", след като падна от прозорец на десетия етаж. Властите заявиха, че той е починал в резултат на самоубийство, но ООН посочи, че има „основателни причини да се смята“, че смъртта му „е резултат от действия на държавни служители“.

Още: Два петролни гиганта са близо до сделки за добив на петрол във Венецуела

Цялостно преструктуриране

Президентът Делси Родригес назначи Гонсалес при цялостно преструктуриране, при което десетки министри на Мадуро, включително дългогодишния министър на отбраната Владимир Падрино, бяха отстранени или понижени. Отстраняването на Падрино премахна потенциална заплаха за Родригес и може също да спечели благоразположението на най-важния ѝ поддръжник – американския президент Доналд Тръмп. Докато Падрино даваше приоритет на отношенията с Русия и Иран, се смята, че Гонсалес разполага с мрежа от контакти в САЩ. Когато директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Каракас, той беше посрещнат именно от него.

Още: Чистка във Венецуела: Прекратиха десетки договори за петрол, подписани при Мадуро

Американците сигурно са одобрили назначаването му на новата длъжност, смята неназован от изданието венецуелски разузнавач.

Позицията на Падрино стана неудържима, след като американските специални сили заловиха Мадуро и съпругата му в силно укрепен военен комплекс в Каракас. Десетки венецуелски и кубински бодигарди на тогавашния президент бяха убити, без да има нито една американска жертва, докато руските и иранските противовъздушни ракети, закупени от вече бившия министър на отбраната, се оказаха безполезни.

Все още на поста си е Диосдадо Кабейо, министърът на вътрешните работи, който контролира полицията и паравоенните сили на страната, докато неговата дъщеря, която е известна светска личност, беше повишена в министър на туризма. Делси Родригес очевидно не се чувства достатъчно сигурна, за да се обърне срещу Кабейо - вместо това сякаш опитва да спечели неговата подкрепа, посочват анализатори.

Още: Венецуела ще даде на САЩ злато

Откакто пое президентския пост, Родригес - заедно с брат си Хорхе, който оглавява Националното събрание - въведе редица реформи под силен натиск от Вашингтон, включително мащабна реформа за отваряне на петролния сектор за чуждестранни инвестиции. Стотици политически затворници бяха освободени, макар че според правозащитната организация „Форо Пенал“ над 500 все още остават зад решетките. Антиправителствените протести и демонстрации срещу ниските заплати се толерират сега - нещо немислимо преди ареста на Мадуро.

Само че Родригес е мразена от голяма част от венецуелската общественост. Местната социологическа агенция „Меганалисис“ съобщи, че рейтингът ѝ е 4,8% в началото на този месец.

Най-известната лидерка на опозицията - лауреатът на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо - заяви пред FT, че според нея позицията на Гонсалес е „неустойчива“ в дългосрочен план. „Той е лице, срещу което са наложени санкции, срещу което явно се води разследване за престъпления срещу човечеството, и един от най-жестоките изтезатели, които страната е имала“, каза тя.

Още: Тръмп не е забравил за Венецуела: Атакува Делси Родригес