Любопитно:

От понеделник до събота Тръмп всеки ден печели войната в Иран, в неделя - печели на голф

25 март 2026, 17:13 часа 218 прочитания 0 коментара
"Тръмп ще побеждава тази седмица във войната с Иран всеки ден до неделя. В този ден той играе голф и традиционно побеждава дори когато е сам. А следващия понеделник ще пристигнат неговите войници и за тези дни са му планирани ултиматуми. След ултиматумите той пак ще побеждава, а в неделя - пак голф." Цитатът е от руския телеграм канал "МЕРКУРИ" с близо 61 хиляди последователи и описва доста картинно ситуацията с развоя на войната в Иран поне от гледна точка на американския президент - той неизменно печели войната и разбива на 100% Иран ден след ден според собствените му изявления, но кой знае защо победеният Иран все така не е победен и все някой трябва да помага на Тръмп във войната, която спечели вече незнайно колко пъти.

