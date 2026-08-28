1 загинал на всеки 19 часа: Войната по пътищата ни струва над 1 млрд. евро само за година

Войната на пътя само за 1 година ни струва приблизително 1,19 млрд. евро само за загубените животи. Това показва, че пътната безопасност следва да се разглежда и като значим икономически проблем, а не само като статистически или социален, гласи анализ на Института за пътна безопасност по отношение на пътнотранспортния травматизъм в България през 2025 г.

Според данните 2025 г. показва измеримо подобрение на основните показатели за пътнотранспортния травматизъм, но мащабът на загубите остава изключително висок. От гледна точка на икономическата ефективност мерките за пътна безопасност трябва да се оценяват чрез предотвратените смъртни случаи и тежки наранявания, а не единствено чрез броя на предотвратените ПТП, а за инвестиционни решения е необходимо участъков анализ, включващ трафик, скорост, честота и тежест на ПТП и очакван ефект от конкретната мярка, смятат от ИПБ.

Въпреки регистрирания спад на тежките пътнотранспортни произшествия (ПТП) през 2025 г., цената, която българското общество плаща за войната по пътищата, остава катастрофална – както в човешко, така и в икономическо измерение, показва новият аналитичен доклад на ИПБ, базиран на официалните данни на НСИ и МВР и европейската методика за икономическа оценка на външните разходи от транспорта (Handbook on External Costs of Transport).

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Щетите в цифри

През 2025 г. в България са регистрирани 6 655 тежки ПТП, с 456 загинали (средно по 1,25 души на ден или по един загинал на всеки 19 часа) и 8 295 ранени. Въпреки че произшествията намаляват с 7,2%, а загиналите с 4,6% спрямо 2024 г., България продължава да бъде сред държавите от ЕС с най-висока смъртност.

Прилагайки актуализираните спрямо ценовите равнища към 2026 г. европейски стойности за социално-икономическа цена, от ИПБ изчисляват, че 1 загинал струва на обществото €2,62 млн., 1 тежко ранен струва €367 000, а 1 леко ранен струва €28 400.

Според института общата цена само на загубените 456 човешки живота през 2025 г. възлиза на приблизително €1,19 милиарда.

Източник: БГНЕС

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"Тази сума не включва разходите за медицинско лечение, административните и съдебните разходи, материалните щети по автомобилите и инфраструктурата, загубата на обща производителност и забавянията от задръствания, с които общата обществена цена на травматизма надхвърля €2 милиарда годишно", гласи докладът.

Той разкрива и друг тревожен извод - въпреки намаляването на общия брой катастрофи, тежестта на последствията се увеличава – съотношението между загинали и тежки ПТП се покачва от 6,66% през 2024 г. на 6,85% през 2025 г.

Нужни са инвестиции в пътната безопасност

Анализът на ИПБ категорично показва, че пътната безопасност не трябва да се разглежда единствено като статистически или социален проблем, а като ключов икономически приоритет. Всяко целево инвестиране в безопасна инфраструктура, ефективен контрол и превенция носи директна възвръщаемост за държавата и гражданите под формата на спестени обществени ресурси.

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При обща обществена цена от около €2 млрд. годишно, постигането на конкретни цели за намаляване на травматизма би донесло следните директни годишни ползи за обществото.

"Ако за илюстративна цел приемем обща обществена цена на пътнотранспортния травматизъм от порядъка на €2 млрд. годишно, намаляване на тежестта на ПТП с 10% би създало приблизително €200 млн. годишна обществена полза; при 20% — около €400 млн.; при 30% — около €600 млн. Тези стойности са сценарни и не представляват официална оценка на държавния бюджет", изчисляват от ИПБ.

Мерките за пътна безопасност и инвестиционните решения трябва да се оценяват спрямо предотвратените смъртни случаи и тежки наранявания, а не само според бройката на леките инциденти. Инвестирането в целеви подобрения на рисковите участъци от пътната мрежа не е просто разход, а високодоходна за обществото инвестиция, която спасява животи и запазва милиарди евро в българската икономика.