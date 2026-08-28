Опасна находка в морето: Каякари попаднаха на боен дрон с експлозив край Созопол (СНИМКИ)

"Днес (27.08., вчера - бел. ред.), в 15:41 ч., с каяците попаднахме на боен дрон в морето близо до островите Свети Иван и Свети Петър край Созопол. Оказа се, че машината е с взривателно устройство и е опасна за хора и плавателни съдове!". Това съобщиха във Facebook от "Каяци Созопол" - фирма, която предлага морско приключение с каяк от "Мидения плаж" до островите. Оттам са подали сигнал, след което служители на Българска армия са пристигнали на място и са взривили дрона, става ясно от публикацията.

"Бъдете внимателни, дроновете не са играчки! При наличие на такава машина, подайте сигнал към съответните институции!", допълват от "Каяци Созопол".

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Какво твърдят от Министерство на отбраната?

Официалната информация по случая е оскъдна. Вчера, 27 август, от Министерство на отбраната съобщиха за няколко случая на открити безпилотни апарати в морето по Българското Черноморие. Единият от тях е забелязан на 1000-1500 м навътре във водата в град Черноморец, Община Созопол. Черноморец е от другата страна на островите Свети Иван и Свети Петър.

Специалисти от Военноморска база – Бургас са задействани по сигнала за забелязания обект. "Военнослужещите действат след разпореждания на началника на отбраната и по заповеди на командира на Военноморските сили", гласи единствено още съобщението на ведомството.

От Военноморска база – Варна пък са изпълнили задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито в морето на 8 морски мили южно от Каварна. Специалистите са установили, че обектът е част от опашката на дрон.

"След подаден сигнал за предмет, забелязан във водите на Черно море в к. к. Камчия, друг специализиран екип го разузна и констатира, че това е безпилотен летателен апарат, който не носи взривно вещество на борда. И двата екипа са транспортирали идентифицираните обекти до Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност", обявиха от МО. Още не е обявено какви са дроновете по произход.

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