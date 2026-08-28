Лятото продължава с пълна сила: Проф. Георги Рачев обеща нова порция горещини

България остава в югозападен пренос на височина на топъл въздух. Започва новата поредна порция с горещини. Няма дъждове в басейна на Дунав и ако остане застой, би било чудесно, стига да не продължи да пада. Това заяви климатологът проф. Георги Рачев пред bTV. Още: Проф. Георги Рачев с добра новина за нивото на река Дунав и кратко захлаждане

Лятото продължава с пълна сила

Още: "Градушката в София не е типична за август": Проф. Рачев каза очакват ли ни още аномалии

Според него увеличение на нивото на река Дунав може да се очаква около 9-10 септември, ако се сбъдне прогнозата за валежи.

По думите му лятото си продължава с пълна сила.

В Пловдив лятото също продължава с пълна сила. "Лятото продължава с късния си вариант, което е просто прекрасно. Слънцето няма да бъде така хапливо, както през юли месец", уточни проф. Георги Рачев.

Той бе категоричен, че лятото ще продължи поне до 15 септември. И повтори още веднъж - лятото си продължава с пълна сила, меко, хубав и не хапливо.

Проф. Рачев коментира и трагедията в Непал, като заяви, че не е очаквал такова бедствие, с такъв мащаб като специалист, че е възможно да се случи. "Водата, която влезе в този леден блок, който се срути, е стигнал до неговата основа и в един даден момент просто се откъсна. Говорим за 1 км фронт, който е тръгнал надолу", посочи той. Проф. Рачев предупреди, че районът на Непал остава изключително опасен.

"Продължава да има висока опасност от такива вторични трусове. Хората трябва да бягат оттам. Не съм чел за такова природни явление, но се случат такива подобни неща на природата Земя", добави проф. Георги Рачев.

Още: Жега, суша и тропични нощи: Проф. Георги Рачев за това какво ни чака в следващите дни