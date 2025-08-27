Производители на череши алармираха, че са ощетени при компенсациите за измръзнали площи

Производители на череши от Кюстендилско алармираха, че са ощетени при компенсациите за измръзналите площи.

"Нищо от това, което се говори, не се случва - всички са орязани", каза за БТА Ивайло Борисов, земеделски производител с около 100 декара овощна градина в кюстендилското село Лиляч. От 82,3 декара череши са му признати само двете най-малки парчета – едното три декара, а другото 6,9 декара.

Борисов подчерта, че черешите му са в един масив, няма никаква разлика в цялата градина, но въпреки това са признати само 10 процента от всичко. На въпрос какво ще предприеме оттук нататък той каза, че има инициирана среща за утре и ще се търсят решения, но няма да остави нещата така. Аз съм земеделски стопанин от 2006 г. и няма нещо, което да не съм платил – цялата ми реколта минава през фабриката, ние сме част от сдружение, което продава по ДДС, всеки един килограм е платен, заяви Борисов.

По думите му няма земеделски производители от района, на които да е платено за повече от 50 процента от площите, на повечето са признати между 10 и 15 процента.

"Орязани сме различно - има земеделски производители, на които 90 процента от площите са отрязани без обяснение защо", каза за БТА Любомир Димитров, земеделски производител, който отглежда череши, круши и сливи на площ от около 140 декара.

Той изрази мнение, че отпуснатите пари са малко и това е причина да се орязват производителите.

Димитров отговори, че положението е "всеки сам да се спасява". Всяка година става все по-трудно, а без помощ от държавата много производители се отказват.

Димитров даде пример с Гърция, като посочи, че в момента в страната изплащат на производители 176 млн. евро компенсации заради неблагоприятни цени.