27 ноември 2025, 13:40 часа
Червен код за опасни валежи в три области. Времето утре - 28 ноември 2025 г.

Червен код за силни валежи за няколко области на страната е обявен за 28 ноемри 2025 г. Предупреждението е за областите Кърджали, Смолян и Благоевград. Оранжев код е обявен в областите Стара Загора, Кюстендил, Пазарджик. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в Югоизточна България – до 12°, за София – около 6°. Максималните температури ще са между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина: 6°-7°, за София – около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"Търсих, търсих сняг и накрая заспах": Проф. Рачев с прогноза за много дъжд

Облачно в планините

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

Над Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Източник: Meteo.bg

Карта: НИМХ

