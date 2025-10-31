Дарителската инициатива „Топъл обяд“ продължава до средата на ноември в магазините на Kaufland България

До средата на ноември клиентите на Kaufland България могат да подкрепят дете в нужда чрез поставените дарителски кутии в хипермаркетите на веригата. Тазгодишната кампания, която стартира през септември, е част от утвърдената инициатива „Топъл обяд“ на Българския червен кръст (БЧК), в която Kaufland участва вече 16 години. Събраните средства ще осигурят топла храна на ученици в неравностойно положение.

Традиционната съвместна инициатива с БЧК в полза на Програма „Топъл обяд“ всяка година стартира в Kaufland в навечерието на предстоящата учебна година. Със събраните средства хуманитарната организация дарява безплатна топла храна в училище за деца в неравностойно положение – сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители. Според данни на БЧК, осигурената подкрепа за децата от уязвимите групи е ключова мярка срещу отпадането им от училище.

Kaufland България е сред дългогодишните партньори на БЧК, а „Топъл обяд“ е една от най-устойчивите програми на хуманитарната организация. За целия период на партньорството с БЧК дарените средства от клиенти на Kaufland България се равняват на над половин милион лева.

През изминалата учебна година чрез кампанията и събраните средства са подкрепени близо две хиляди деца в неравностойно положение. От началото на инициативата „Топъл обяд“ до момента са предоставени над 2 млн. безплатни топли обяда на ученици в нужда. Подпомогнатите деца за целият период на програмата са близо 24 000.