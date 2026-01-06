Делегация от Европарламента идва в България заради центровете за настаняване на деца

Евродепутати от комисията на Европарламента по заетост и социални въпроси ще посетят България от 7 до 9 януари, където ще се срещнат с неправителствени организации и национални органи и ще посетят центрове за настаняване на деца и семейства, съобщават от пресслужбата на Бюрото на ЕП в България.

Трима членове на ЕП от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) ще посетят България от 7 до 9 януари 2026 г. Делегацията ще бъде ръководена от белгийската евродепутатка от социалистите и демократите Естел Кьолеманс и към нея ще се присъединят българският евродепутат от ПП-ДБ и "Обнови, Европа" Христо Петров и френския му колега от същото политическо семейство Валери Дево.

Програмата

На 7 януари, сряда, членовете на ЕП ще присъстват на представяне на реформата на системата за грижи за децата в България и ще се срещнат с представители на неправителствени организации и УНИЦЕФ. На следващия ден те ще пътуват до Пазарджик, където ще посетят центрове за социални услуги за деца и семейства и за деца с увреждания. Следобед делегацията ще проведе срещи с националните органи по въпросите на закрилата на детето.

В петък, 9 януари, евродепутатите ще посетят комплекс за преходно жилищно настаняване за млади хора до София, където се подпомагат деца бежанци и жертви на трафик на възраст между 14 и 18 години.

