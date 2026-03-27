До половин милион са нелегитимните гласове на последните няколко вота: Интерактивна карта

По различни оценки между 100 и 400 хил. гласа са придобити по някакъв нелегитимен начин в последните години на избори. Това заяви пред БНР математикът Петър Бакалов, който е и автор на интерактивна карта, която показва интересни процеси в избирателната активност на предишни избори.

"Това е някакъв резервоар, който е ползван и може да се ползва. Колкото повече хора гласуват по съвест, без някой да им даде 50 лв. или да им каже "Ако не гласуваш за тази партия, ще те уволня или няма да получаваш помощи" - колкото повече хора гласуват по съвест, толкова по-малък е процентът на тези купени гласове от общите. Тогава резултатите в Народното събрание ще отразяват по-точно нагласите на хората", обясни той.

Когато сме на кантар в политическия и обществен живот на страната, дори 2-3 гласа могат да са решаващи, подчерта математикът и бе категоричен, че високата активност е много важна.

Ттой напомни, че тези, които имат интерес да не се гласува, за да тежи повече купеният вот, те полагат усилия да разубедят хората, като обясняват, че "всички са маскари" и "няма смисъл да се гласува".

"Има една такава линия, която се налага понякога деликатно, понякога не толкова деликатно в медиите и може да се проследи до едни партии, които имат интерес. Някои от цирковете, които гледаме в Народното събрание, може би целят да отвратят хората. Виждаме от данните силни индикации за купен вот. Виждаме и такава линия, която се налага в медиите, виждаме и кой печели".

МВР в изборния процес

"Работата на МВР е само началото. По-късно прокуратурата трябва да повдигне обвинения или да каже, че няма повод да повдига обвинения, а след това делото да влезе в съда. Данните досега доста красноречиво говорят, че вътрешният министър има значителна роля", коментира Бакалов относно акциите на полицията във връзка с купуването на гласове и напомни случая с плевенското село Буковлък през 2021 г.

Според него машините пречат на купения вот, защото: "За гласа на избирателя те остават 2 следи - има хартиена следа, която избирателят лично проверява и пуска в кутията, има и следа, която остава в паметта на самата машина. Там, за да фалшифицираш, трябва и двете едновременно да ги фалшифицираш, иначе просто е елементарно да се докаже, че е имало манипулация".

