Помощ за деца и за българите в Гърция: Как и в какъв срок

Българските граждани, които живеят и работят в Гърция, също могат да получат извънредната помощ от 150 евро за всяко дете, ако отговарят на условията, определени от гръцките власти. Това напомня в. “24 часа“ и уточнява: Гръцкото правителство ще плаща до 31 август допълнително извънредната финансова помощ в размер на 150 евро за всяко дете. Средствата ще бъдат преведени на семействата, които не са били включени в първия етап на плащанията. Помощта е насочена към семейства с деца, родени между 1 януари 2025 и 31 юли 2026 г., които не са били включени в първоначалното плащане. Гръцките власти уточняват, че това не е нова програма, а допълнително изплащане към вече одобрените правоимащи. Още: Да се облекчи получаването на семейни помощи за деца: Предложение от омбудсмана

Какво трябва да направят родителите

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За децата, родени през 2025 г., е необходимо те да бъдат вписани като зависими членове в данъчната декларация за 2025 г., както и да са коректно регистрирани социалноосигурителният номер (AMKA) и банковата сметка (IBAN) в гръцката данъчна администрация. Родителите на деца, родени между 1 януари и 31 юли 2026 г., трябва до 10 август да подадат заявление за издаване на гръцки данъчен номер (AFM). След издаването му и свързването със социалноосигурителния номер (AMKA), помощта ще бъде преведена автоматично, ако са изпълнени всички останали условия. Още: Семейни помощи за деца ще могат да се подават и по мейл

Право на средствата имат и чуждестранните граждани, които пребивават законно в Гърция и отговарят на изискванията на програмата. Това означава, че хиляди български семейства, живеещи и работещи в страната, също могат да се възползват от финансовата подкрепа. Парите ще бъдат преведени директно по банковите сметки на правоимащите, без да се изисква подаване на отделно заявление за изплащане на помощта. Още: Предупредиха за опасност туристите в Гърция