Потвърдено: НАТО намалява числеността на КейФОР в Косово

Командирът на мироопазващите сили на НАТО в Косово КейФОР (KFOR), турският генерал-майор Йозкан Улуташ, заяви в Белград, че НАТО постепенно ще “оптимизира“ КейФОР през следващата година в съответствие със ситуацията на терен, съобщи регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА. Улуташ направи това изявление в писмена форма след вчерашната си среща с началника на сръбския Генерален щаб ген. Милан Мойсилович в Белград. „В резултат на продължаващото подобрение на ситуацията със сигурността в Косово НАТО ще оптимизира позицията на КейФОР в Косово и постепенно ще адаптира настоящата им численост през следващата година. Още: Български военен контингент бе изпратен за участие в силите на НАТО в Косово

Намалението ще стане постепенно

Снимка Министерство на отбраната

Оптимизацията ще бъде извършена постепенно и може да бъде обърната, ако ситуацията със сигурността го изисква“, написа Улуташ. Още: Три европейски държави пратиха войници в Косово (ВИДЕО) От своя страна сръбското Министерство на отбраната разпространи съобщение, в което се казва, че на срещата е била обсъдена сигурността в Косово като част от редовните контакти между сръбските въоръжени сили и КейФОР.

На срещата Улуташ е повторил ангажимента на КейФОР да осигури безопасна среда за всички общности в Косово, а Мойсилович е поискал силите на НАТО да изпълнят изцяло мандата си от Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и да защитят сръбските религиозни, културни и исторически обекти. НАТО обяви намерението си да намали числеността на мироопазващата си мисия в Косово през юни. Още: Шпионски скандал разтърси Хърватия: Намесени са и КФОР