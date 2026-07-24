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Намериха починал мъж, обявен за издирване

24 юли 2026, 10:31 часа 396 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Намериха починал мъж, обявен за издирване

Намериха починал мъж, обявен за общодържавно издирване, съобщават от ОДМВР-София. Около 11 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал от гражданин за починал мъж зад оградата на фирма в града. На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на спешна помощ. Още: Откриха тялото на обявена за издирване 81-годишна жена

Установено е, че починалият е 83-годишен мъж от Ботевград, обявен за издирване като напуснал дома си на 19 юли. По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортиран е за аутопсия. Образувано е досъдебно производство. Още: Откриха труп на гробището в монтанско село

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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