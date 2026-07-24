Новата звезда на ЦСКА: Ние сме добър отбор с добри играчи – трябва да сме уверени в себе си!

Плеймейкърът на ЦСКА - Стефано Сенси, говори след нулевото равенство при визитата на Карабах от втория квалификационен кръг в Лига Европа. Той поздрави отбора си за високия професионализъм и призна, че от играчите е нужно само да играят футбол.

„На реванша трябва да сме готови за битка“

„Мисля, че изиграхме много добър двубой. Мачът не беше лек, но ние играхме като отбор. Трябва да се възстановим бързо, защото ни чака и мач в първенството с Ботев Пловдив“, заяви италианецът след срещата в Баку.

„Трябва да бъдем уверени в себе си. Ние сме добър отбор с добри играчи. Заслужихме днешното равенство. Топката е еднаква за всички. Винаги е хубаво, когато феновете са зад гърба ни. Сега трябва да се подготвим най-добре за следващия мач. На реванша трябва да сме много внимателни и готови за битка“, каза той.

Сенси бе попитан и как се чувства в България, където е от едва няколко седмици: „Харесва ми в България. Нивото на професионализъм в ЦСКА е високо. Осигурено ни е всичко, от което се нуждаем. От нас се иска само да играем футбол“, завърши бившият италиански национал.

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