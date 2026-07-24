Шофьор на камион причини катастрофа и избяга, съобщават от ОДМВР-София. Около 7.40 часа вчера в РУ-Костинброд постъпил сигнал за пътен инцидент между лек и товарен автомобил в района на 10 км на път 2-81. Изпратените на място полицейски служители установили, че водачът на товарния автомобил междувременно е напуснал местопроизшествието. Още: Пореден пътен инцидент: Автомобил се обърна по таван в София (ВИДЕО)

Водачът на лекия автомобил е настанен за лечение с фрактури на ребро и ключица и пневмоторакс. По първоначални данни е установено, че водачът на камиона е предприел изпреварване в забранен за изпреварване участък. След бързи оперативно-издирвателни действия нарушителят е установен и задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Още: Гонка с полицията и 8 пометени коли: Мъж се сдоби с обвинения за три престъпления