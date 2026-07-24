Зеленски и Тръмп с нова ключова среща за Украйна

Украинският лидер Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си в САЩ следващата седмица, съобщи Укринформ. "Посещението на Володимир Зеленски в САЩ е насрочено за 28 юли. В рамките на визитата президентът на Украйна ще присъства на погребението на сенатора Линдзи Греъм и ще се срещне лично с президента Тръмп“, се казва в публикация на украинската медия.

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Президентът Зеленски заяви, че преди есента трябва да се състои нова тристранна среща между представители на Украйна, САЩ и Русия.

По-рано стана ясно, че Зеленски се е срещнал с американската консервативна инфлуенсърка Лора Лумър. Неотдавна Лумър претърпя обрат в позицията си за Украйна и вече подкрепя тази страна. Тя редовно общува и с американския президент Доналд Тръмп.

До неотдавна Лумър, следвана в социалните мрежи от милиони потребители, критикуваше много енергично украинското правителство и се противопоставяше на оказването на военна и финансова подкрепа от страна на Вашингтон за Киев. После обаче тя промени мнението си и започна да приветства украинската съпротива.

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В понеделник Лумър публикува видео, което я показва как пътува в украински влак. Видеото беше придружавано от текст на руски, гласящ:"Не съм в Русия, защото не съм пропагандистка".

Канцеларията на Зеленски приветства визитата на Лумър в Киев, като отбеляза, че е много важно, че тя вижда нещата такива, каквито са, със собствените си очи.