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Нивото на Дунав продължава да пада, нов кораб заседна

12 август 2026, 10:56 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нивото на Дунав продължава да пада, нов кораб заседна

С нови 2 см се е понижило нивото на река Дунав при водомерен пост Русе за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Така отчетеното ниво е минус 116 см под условната нула. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 5 см.

Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

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По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие плавателният съд, който беше заседнал във фарватера на новообразувана пясъчна коса в района на Лом е отседнал с помощта на друг кораб. Вчера в района на село Гомотарци, извън фарватера, е заседнал друг плавателен съд, който не пречи на корабоплаването.

Хидроложката обстановка остава усложнена.

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Корабоплаване река Дунав ниво на водата
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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