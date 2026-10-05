Два доклада за родителските права: В 93% от съдебните решения данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно отчетени

В 13 от 14 конкретно разгледани случая с данни за домашно насилие — близо 93% — тези данни са омаловажени или недостатъчно отчетени. Констатацията е част от анализите, представени от организациите в Коалиция "Заедно срещу насилието", на съдебната практика след въведените на 30 декември 2025 г. промени в Семейния кодекс. Промените разшириха възможността съдът да реши двамата родители да упражняват съвместно родителските права дори когато има сериозен конфликт помежду им, ако са изпълнени условията в закона. Въведено беше и понятието "отчуждаващо поведение". Според организациите обаче липсват достатъчно ясни правила за оценка на риска в случаите, когато има данни за домашно насилие.

Двата доклада поставят въпроса дали безопасността на детето и пострадалия родител получава необходимата тежест при съдебните решения. Според организациите често не се прилага оценка на риска, а показания за домашно насилие биват принизявани до "родителски конфликт". Анализите описват и случаи, в които страхът на детето от единия родител или отказът му от контакт се обясняват с "отчуждаващо поведение", без да бъдат достатъчно изследвани възможните причини, включително насилие.

Първият доклад — "Отчуждаващо поведение/родителско отчуждение в контекста на домашното насилие и упражняването на родителски права – тенденции в нормативната уредба и съдебната практика" — е изготвен от Алианса за защита от насилие, основано на пола, за Коалиция "Заедно срещу насилието". Негов автор е адв. Елена Кръстева. Тя е разгледала над 100 дела и съдебни акта по спорове за родителски права от януари до юли 2026 г.

Вторият доклад — "Системен анализ на съдебната практика по Семейния кодекс (2026) – доклад" — е изготвен от Гражданското сдружение за разумно прилагане на споделеното родителство. Той се основава на съдебни и административни актове, експертизи и социални доклади по 30 дела, от които 16 са представени подробно, както и на публично достъпни национални и международни източници, като част от производствата са висящи.

Промените в Семейния кодекс разшириха възможността съдът да постанови съвместно упражняване на родителските права, ако са изпълнени условията в закона. Въведено беше и понятието "отчуждаващо поведение". Според организациите обаче липсват достатъчно ясни правила за оценка на риска в случаите, когато има данни за домашно насилие.

Още: Рисково и прибързано: Протест срещу въвеждането на принудително съвместно попечителство над деца

Докладите посочват казуси, в които съдът не разглежда как насилието над единия родител се отразява на детето, както и случаи, в които се определят срещи с родител без достатъчни мерки за защита. Описани са и решения, при които стремежът детето да прекарва еднакво време с двамата родители измества преценката за конкретните му потребности според възрастта, здравето, училището и ежедневието му.

Анализите обръщат внимание и на рискове при временните решения на съда, споразуменията, сключени под натиск, и разкриването на защитени данни при обмена на документи между институции. Те дават примери и за добри съдебни решения, но установяват, че подходът не е последователен.

Коалиция "Заедно срещу насилието" настоява при данни за домашно насилие рискът да бъде оценен по ясна методика, преди съдът да реши кой ще упражнява родителските права и как детето ще общува с всеки от родителите. Организациите призовават за ясни правила, по които институциите да различават родителския конфликт от насилието. Те настояват още за безопасни условия за срещите с детето, обучение на ангажираните специалисти и редовно проследяване на съдебните решения.

Коалицията подчертава, че съвместното упражняване на родителските права може да бъде добро решение, когато е безопасно за детето и родителите могат да си сътрудничат. Когато има данни за насилие, страх или контрол, решението трябва да отчита риска и нуждите на конкретното дете. Правото му да поддържа връзка с двамата родители не отменя правото му да бъде в безопасност.

Коалиция "Заедно срещу насилието" обединява над 35 граждански организации, които работят за по-добра защита на хората, пострадали от домашно насилие. Тя настоява за ефективни политики, устойчиво финансиране и по-добра работа между институциите. Коалицията търси решения в диалог с граждани, експерти и представители на институциите.