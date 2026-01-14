Държавата откупи сгради, за да гради жп линии в няколко области

Правителството в оставка промени статута на части от имоти, като ги обяви за частна държавна собственост. Те представляват сгради, които са разположени на териториите на гр. Чирпан, с. Горно Сахране, с. Тулово и с. Михайлово в област Стара Загора. Сградите са в лошо техническо състояние, с отпаднала необходимост и с цел безопасност ще бъдат премахнати, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Това ще позволи реализацията на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас, Фаза 2“, добавят от кабинета.

Властта промени статута на части от имоти, като ги обяви за частна държавна собственост, и в гр. Драгоман, с. Петърч и с. Алдомировци, област София. Сградите ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за изпълнение на проект „Развитие на железопътен възел София“ и проект: „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница, участък Волуяк - Драгоман“.

Отчуждават се частни имоти

С решение на правителството се отчуждават частни имоти за изграждането на жп линията Видин - София, между Видин и Медковец. Терените попадат в землищата на град Брусарци и селата Княжева махала и Дъбова махала в община Брусарци, област Монтана. Участъкът е част от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“. Обектът е с национално значение, част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата, както и част от железопътна магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин“.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дават се безвъзмездно пет сгради на Регионален исторически музей - Русе

Министерският съвет предоставя безвъзмездно за управление на община Иваново, област Русе, пет сгради, представляващи имоти - публична държавна собственост за нуждите на Регионалния исторически музей - Русе. Две от сградите са на територията на Национален археологически резерват „Средновековен град Червен“, в село Червен. Те са предназначени съответно за научна и проектантска дейност - „Археологическа база с. Червен“ и за битови услуги (санитарен възел). Три от сградите са на територията на Национален археологически резерват „Скални църкви - с. Иваново“. Те включват здание за научна и проектантска дейност „База на реставраторите - Скални църкви с. Иваново“, складова база и сграда за битови услуги (санитарен възел).

Имотите ще бъдат използвани за нуждите на Музея за проучване, управление и опазване на културното наследство. "Чрез пълноценното използване на наличните туристически ресурси, община Иваново ще се превърне в разпознаваема и конкурентноспособна туристическа дестинация, което да доведе до растеж на местната икономика и създаване на допълнителни работни места", аргументират се от кабинета в оставка.

Помощ и за УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски”

Министерският съвет прие решение и за учредяване в полза на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология „Проф. Иван Черноземски““ ЕАД („УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски““ ЕАД), на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на циклотронен комплекс с радиохимична лаборатория в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I „за онкологичен институт“, кв. 13, м. „Дървеница“, район „Студентски“, Столична община, гр. София, а по кадастрална карта поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68134.1603.8 /стар идентификатор 68134.1603.51/, съгласно виза за проектиране № САГ25-ГР00-1049Д1], издадена на 29.05.2025 г. от Главен архитект на Столична община.

Реализирането на обекта ще подсигури на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски” ЕАД” независим източник за приготвяне на ключови радиофармацевтици, както и такива за иновативна метаболитна радионуклидна терапия, която към момента не е разпространена в България. Циклотронният комплекс с радиохимична лаборатория ще разшири значително медицинските услуги, предлагани в региона за по-качественото диагностициране и лечение на множество онкологични заболявания.

МВР също получава имоти

Имоти, които няма да бъдат ползвани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, се предоставят за безвъзмездно управление на Министерството на вътрешните работи. Промяната е продиктувана от "възникнала спешна необходимост" от осигуряване на подходящ сграден фонд за нормалното функциониране на Районно управление - Тутракан при ОДМВР - Силистра, съобщават от кабинета.

Решението не изисква допълнителни бюджетни разходи и няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, добавят от правителството в оставка.

"Български пощи" продават имоти, част от тях ще са за детска градина

„Български пощи” ще продадат имот в Дряново, който не се използва за дейността на дружеството, а в същото време поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Община Дряново е проявила интерес към покупката. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Част от мерките за подобряване на финансовото състояние на дружеството са свързани с продажбата на неоперативни активи, което ще доведе до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на приходите.

„Български пощи” ЕАД ще продадат имот в с. Рибарица, община Тетевен, който не се използва за дейността на дружеството. Община Тетевен е проявила интерес към покупка на имота за нуждите на детска градина. Продажбата ще се извърши на цена, не по-ниска от пазарната, определена от независим оценител. Част от мерките за подобряване на финансовото състояние на дружеството са свързани с продажбата на неоперативни активи, което ще доведе до намаляване на оперативните разходи и увеличаване на приходите.