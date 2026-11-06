Държавата помага за по-точен хороскоп: Граждани питат в колко часа са родени, ГРАО съдейства

Граждани се допитват до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за това в колко часа са родени, за да могат да си изготвят по-точен хороскоп. За това съобщават от пресцентъра на МРРБ, откъдето се позовават на информация, предоставена от общините. От началото на 2026 г. 45 души са поискали важната информация за часа на раждането си от експертите на службата, тъй като не са го открили в документите или пък родителите им не си спомнят.

По данни на МРРБ през 2025 г. са постъпили 70 въпроса за точния час на раждане, а подателите в повечето случаи сочат, че информацията им е нужна, за да си изготвят по-точен хороскоп. Важно е да се уточни, че часът на раждане на човека определя асцендента на зодията. За хората, които не вярват в зодии, часът на раждане определя... точния момент, в който са се родили.

Снимка: Envato

Всички граждани, които се позовават на хороскопа и чрез него вземат важните решения в живота си, трябва да знаят часа на раждането си и за тази информация могат да се обръщат към специалистите в ГРАО към МРРБ, както и да посетят общинските администрации по месторождение, тъй като данните се съдържат в актовете за раждане, които се съхраняват в общините. Данните за "час на раждане" обаче не фигурират във всички образци на актове през годините, се казва в прессъобщението от министерството.

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Какво друго искат да знаят гражданите?

Освен за точния час на раждане, немалко граждани търсят съдействие от ГРАО с искания за предоставяне на информация за своите предци, както и за изготвяне на родословно дърво. Много са и въпросите, свързани с личните имена и фамилии. Освен традиционния въпрос колко хора носят името на даден светец в деня на неговото честване, например Ивановден, Димитровден, Гергьовден, често има и въпроси кое е най-разпространеното женско и мъжко име в страната.

Сред интересните въпроси в тази връзка е има ли и колко лица носят името България. Граждани пък са поискали потвърждение дали името Телият е продукт на творчество на родителите и е уникално, и никой друг не се казва така. При проверката обаче служителите са установили, че името не е единствено. Други пък се интересували какъв е произходът на името Занка. Сред любопитните въпроси до ГРАО е и колко лица в България имат фамилно име Левски.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" е част от специализираната администрация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изпълнява общо 39 функции и задачи в цялата страна. Една от тях е да поддържа регистъра на населението, включващ Национална база данни "Население", Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние (за раждане, за брак и за смърт), Регистър на единните граждански номера, Национален класификатор на настоящите и постоянните адреси.