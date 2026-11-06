Въпреки Шенген: Швеция въвежда гранични проверки заради страх от руски саботаж

Швеция обяви, че ще провежда целенасочени гранични проверки през следващите 6 месеца, за да предотврати саботаж и други хибридни атаки от враждебни лица, свързани с Русия, тъй като европейските държави затягат мерките за сигурност заради войната в Украйна.

Подозренията за хибридна война на европейска територия отново привлякоха вниманието, след като Германия обвини Русия през септември в опит за атака с дрон на летище, а Естония заяви, че руските служби за сигурност са поръчали палеж на отбранителна група. Русия определи и двете обвинения като неоснователни.

Швеция, част от европейското Шенгенско пространство, което по правило позволява пътуване между страните членки без рутинен контрол, въведе през последното десетилетие проверки, свързани с нелегалната миграция и организираната престъпност, но сега обвързва усилията си директно с Русия.

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„Пълномащабното нахлуване на Русия и продължаващата агресия срещу Украйна означават, че се намираме в сериозна ситуация със сигурността. Това се отнася, наред с други неща, до повишена заплаха от саботаж срещу Швеция и други държави членки на ЕС“, заяви министърът на правосъдието Гунар Щромер в писмен коментар пред Ройтерс.

Източник: Pixabay

Кремъл отрича всякакви връзки с хибридни атаки в Европа, наричайки обвиненията неоснователни. Руското посолство в Стокхолм не пожела да коментира казуса.

В изявление шведското министерство на правосъдието заяви, че така наречените проверки на вътрешните граници са необходими за противодействие на заплахите и „враждебните лица, които са се движили и са действали в рамките на Шенгенското пространство“.

В решение от май тази година шведското правителство заяви, че ще извършва гранични проверки, основани, наред с други неща, на сериозни трансгранични престъпления, свързани с държавни субекти и тероризъм, без да посочва кои държави.

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Няколко други членове на Шенген, включително Франция, Германия, Норвегия и Дания, също имат граничен контрол на вътрешните граници, се казва в изявление на шведското правителство.