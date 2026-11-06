Войната в Украйна:

Въпреки Шенген: Швеция въвежда гранични проверки заради страх от руски саботаж

06 ноември 2026, 10:53 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въпреки Шенген: Швеция въвежда гранични проверки заради страх от руски саботаж

Швеция обяви, че ще провежда целенасочени гранични проверки през следващите 6 месеца, за да предотврати саботаж и други хибридни атаки от враждебни лица, свързани с Русия, тъй като европейските държави затягат мерките за сигурност заради войната в Украйна.

Подозренията за хибридна война на европейска територия отново привлякоха вниманието, след като Германия обвини Русия през септември в опит за атака с дрон на летище, а Естония заяви, че руските служби за сигурност са поръчали палеж на отбранителна група. Русия определи и двете обвинения като неоснователни.

Швеция, част от европейското Шенгенско пространство, което по правило позволява пътуване между страните членки без рутинен контрол, въведе през последното десетилетие проверки, свързани с нелегалната миграция и организираната престъпност, но сега обвързва усилията си директно с Русия.

Още: Швеция разполага ракети "Пейтриът" в Полша

„Пълномащабното нахлуване на Русия и продължаващата агресия срещу Украйна означават, че се намираме в сериозна ситуация със сигурността. Това се отнася, наред с други неща, до повишена заплаха от саботаж срещу Швеция и други държави членки на ЕС“, заяви министърът на правосъдието Гунар Щромер в писмен коментар пред Ройтерс.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Pixabay

Кремъл отрича всякакви връзки с хибридни атаки в Европа, наричайки обвиненията неоснователни. Руското посолство в Стокхолм не пожела да коментира казуса.

В изявление шведското министерство на правосъдието заяви, че така наречените проверки на вътрешните граници са необходими за противодействие на заплахите и „враждебните лица, които са се движили и са действали в рамките на Шенгенското пространство“.

В решение от май тази година шведското правителство заяви, че ще извършва гранични проверки, основани, наред с други неща, на сериозни трансгранични престъпления, свързани с държавни субекти и тероризъм, без да посочва кои държави.

Още: Путин, ако ни атакуваш - директно удряме в Русия: Швеция с рязък завой във военната си доктрина (ВИДЕО)

Няколко други членове на Шенген, включително Франция, Германия, Норвегия и Дания, също имат граничен контрол на вътрешните граници, се казва в изявление на шведското правителство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Швеция Шенген Русия гранични проверки
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес