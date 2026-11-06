Депутатите почетоха с минута мълчание Вежди Рашидов. Биков: България загуби ценен човек

Депутатите в Народното събрание почетоха с едноминутно мълчание паметта на Вежди Рашидов, който е починал. Бившият председател на 48-ото Народно събрание беше скулптор, общественик, народен представител в няколко парламента и министър на културата в две правителства.

Тъжната вест съобщи председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова в началото на пленарното заседание.

"С дълбоко прискърбие ви съобщавам, че е починал Вежди Рашидов - големият български творец и видният български скулптор, обществен деятел, министър на културата в две правителства, народен представител в няколко парламента и председател на 48-мото Народно събрание", заяви тя. Още: Почина Вежди Рашидов

Доцова подчерта, че Рашидов е оставил трайна следа както в българското изкуство, така и в политическия живот на страната, след което призова депутатите да почетат паметта му с минута мълчание.

От името на парламентарната група на ГЕРБ Тома Биков също изрази съболезнования и определи кончината на Рашидов като голяма загуба за българското общество.

"България загуби един ценен човек, който ще липсва на всички", заяви Биков от парламентарната трибуна. По думите му Рашидов е бил емоционален и колоритен човек, който често е излизал извън рамките, налагани от обществото и политиката.

Биков припомни, че именно способността на Рашидов да обединява е изиграла ключова роля за избора му за председател на 48-ото Народно събрание. Тогава парламентът беше в политическа безизходица, а партиите не успяваха да намерят обща кандидатура. Още: Вежди Рашидов: С Йотова сме приятели от 30 години, тя израсна много в политиката

Той отбеляза и че Рашидов е първият български гражданин от турски произход, оглавил Народното събрание, като подчерта, че е получил подкрепата на формации с различни политически позиции.

Като министър на културата Рашидов е оставил редица завършени проекти, които ще продължат да имат значение и занапред, допълни Биков.