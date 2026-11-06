Междинните избори в САЩ - разгром за Тръмп и републиканците:

Зеленски иронично за Тръмп: Договори по-дълго примирие, правя избори и може и да ме смените (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 10:47 часа 949 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски иронично за Тръмп: Договори по-дълго примирие, правя избори и може и да ме смените (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски в типичен иронично-хумористичен стил коментира темата с провеждането на избори за президент в Украйна пред ZDF. Той се обърна де факто към американския президент Доналд Тръмп и му каза задочно следното: Ако договориш примирие за зимата, може да направим избори и, ако в САЩ всички толкова искате да ме смените, може и да стане. Но до изборния ден ще има време - може и да не стане.

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Какво каза Зеленски: "Казах на американците: можете да преговаряте за зимно примирие с руснаците. През това време бихме могли да проведем и избори – ако всички вие в САЩ искате да ме смените. Може би ситуацията сега ще се промени, но тогава със сигурност щеше да е възможно. Така че има шанс. Имаше шанс". Украинският президент коментира, че може да се мисли и за гласуване само онлайн, но за целта Върховната рада трябва да промени доста украинското изборно законодателство и да се измисли как процесът хем да е безопасен, хем да няма фалшификация.

Руският диктатор Владимир Путин и режимът му постоянно внушават, че Зеленски е нелегитимен президент, защото му е изтекъл мандатът и не признават, че мандатът е замразен заради военното положение в Украйна, което е факт, защото Русия нападна Украйна и воюва с нея. Но Кремъл използва това положение на нещата, за да натяква периодично, че не можело да се подписва каквото и да е с нелегитимна власт - нелегитимна само според Путин, чиято армия пета година не може да се справи с Украйна, а уж е втората по мощ в света военна сила - ОЩЕЛ Зеленски: Направихме много компромиси, с изборите по време на война Русия иска да се отърве от мен (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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