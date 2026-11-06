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Кристиано Роналдо ще лиши феновете си от прощален мач с Португалия

06 ноември 2026, 10:31 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Кристиано Роналдо ще лиши феновете си от прощален мач с Португалия

Кристиано Роналдо се оттегли от националния отбор на Португалия, като прочете дълго съобщение към сънародниците си във видео в социалните мрежи. Последваха много послания към него, както и голямо предложение. Португалската футболна федерация щеше да организира голям прощален мач, с който Роналдо да приключи кариерата си за "мореплавателите" подобаващо. Но суперзвездата е отказала заради конфликта си с националния селекционер Жорже Жезус.

Кристиано Роналдо реши да се оттегли по-рано от националния отбор

Именно заради конфликта си с Жорже Жезус Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия през първата пауза за мачове на националните отбори преди около месец. Последваха множество опити както на Португалската футболна федерация, така и на самия Жезус отношенията с Роналдо да бъдат стоплени и той да се завърне за Португалия. Впоследствие суперзвездата получи наказание, което го извади от националния отбор до март месец. Но той не дочака този момент и обяви официално напускането си. Португалската футболна федерация искаше да организира голям бенефис за Кристиано Роналдо, но той е отказал.

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Кристиано Роналдо

Роналдо е отказал бенефис заради конфликта си с Жезус

Според португалското издание "Observador", Кристиано Роналдо категорично е отказал да играе отново за националния отбор на Португалия, било то и в собствения си бенефис. Въпреки че първоначално е смятал да изчака до март месец, когато изтича наказанието му, той е решил изобщо да не облича повече фланелката на "мореплавателите". Според източника, в основата на отказа на Роналдо е именно конфликтът му с Жорже Жезус.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор Жорже Жезус
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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