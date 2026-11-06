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Ограничават движението на тежки камиони по “Хемус“, ето в кои дни

06 ноември 2026, 10:38 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Ограничават движението на тежки камиони по “Хемус“, ето в кои дни

Временно днес, в неделя и понеделник ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в участъка на автомагистрала “Хемус“ между изхода на София и пътен възел “Ботевград“ заради основния ремонт на тунел “Топли дол“. Това съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Днес, 6 ноември, от 15:00 до 21:00 ч. ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София. В неделя, 8 ноември, между 14:00 и 21:00 ч. ще се ограничава пътуването на тежкотоварни автомобили над 12 тона към София. В понеделник, 9 ноември, от 7:00 до 9:00 ч. ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 тона и в двете посоки. Още: Чакам график: Шишков втрещи за ремонта на "Топли дол", защити узаконяване на незаконна важна инфраструктура

Обходен Маршрут

По време на ограничението в петък алтернативният маршрут за моторните превозни средства над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще бъде през прохода “Петрохан“. Същият обходен маршрут ще може да се използва и в неделя от тежкотоварните камиони, пътуващи към София. От АПИ не препоръчват преминаването на камиони над 12 тона през Искърското дефиле, тъй като движението там се осъществява в една лента заради обрушване и укрепване на скални откоси.

Снимка АПИ

В случай че интензивността на трафика намалее, “Пътна полиция“ ще започне пропускането на тежкотоварните автомобили и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение, пропускливостта на трафика и пътната безопасност. Още: Кошмарът "Хемус": Граждани със сигнал за рисковете по обходните маршрути

Движение през тунел “Топли дол“ по празниците

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Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда движението в двете тръби на тунел “Топли дол“ да бъде възстановено, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни, около 11 януари 2027 г., е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г. БТА припомня, че основният ремонт на тунел “Топли дол“ започна през ноември 2023 г. Съоръжението е в експлоатация от 1985 г. и досега не му е извършван основен ремонт. От 12 октомври 2026 г. всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна, докато продължават ремонтните дейности в тръбата за София. Още: Важно за пътуващите по АМ "Хемус": Спират камионите над 12 тона

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АПИ АМ Хемус тунел "Топли дол" затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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