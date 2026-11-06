С победата на Левски: България изпревари Русия и се приближи до друга европейска държава

С победата на Левски с 1:0 над полския Ягелония, България се издигна още повече в ранглистата на УЕФА. Докато до този сезон Лудогорец имаше основна заслуга за придвижването ни напред в класацията на Европейската футболна централа, то през настоящата кампания Левски и ЦСКА са в тази роля. Благодарение на триумфа на "сините" в четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа, България вече е на 28-о място.

България изпревари Русия в ранглистата на УЕФА

Левски взе втора поредна победа в Лига Европа, като надви Ягелония с 1:0 в домакинството си от четвъртия кръг на основната фаза. Това донесе цели 0.500 точки към коефициента на България и той вече е 22.062. Така изпреварваме Русия, чиито отбори са изключени от европейските клубни турнири и няма как да натрупат коефициент обратно, за да ни настигнат. В момента България е на 28 място. А ако ЦСКА беше взел дори точка от гостуването си на Панатинайкос, щяхме да се приближим още повече до 27-ия Словакия.

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Не е невъзможно да изпреварим и Словакия

Словакия има коефициент от 22.375. Но и само един участник в евротурнирите през този сезон - Слован Братислава, който се състезава в шампионската лига. За столичния тим тепърва предстоят мачове с Реал Бетис, Шахтьор Донетск, Лил и Интер. Ако словашкия отбор продължава да губи, а българските трупат точки, може да се изкачим и до 27-ото място в ранглистата на УЕФА. На 26-о място, недалеч напред е и Словения с коефициент от 23.593.

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