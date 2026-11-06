„Фантастико“ стартира дигитална карта за лоялност Ф Клуб за 35-ия си рожден ден

Новото мобилно приложение беше представено на специално събитие с 3D-мапинг шоу и модно ревю

Българската търговска верига „Фантастико“ стартира дигитална карта за лоялност Ф Клуб по повод 35-ата годишнина от създаването си. Новото мобилно приложение дава ексклузивен достъп до специални продуктови предложения и различни привилегии при пазаруване в супермаркетите на веригата.

То вече е достъпно за устройства с операционна система Android и съвсем скоро ще бъде налично и за потребителите с мобилни устройства на iOS.

„През последните 35 години „Фантастико“ извървя пътя от квартална бакалия до модерни и високотехнологични супермаркети, които се отличават с богат асортимент от качествени продукти, удобство и високо клиентско преживяване. Това е една фантастична история на развитие, устойчивост и стремеж да бъдем все по-близо до нашите клиенти. Вярваме, че доверието и лоялността се градят всеки ден и затова създадохме картата за отстъпки Ф Клуб, която ще носи още повече стойност и специални предложения за нашите клиенти“, казва Владимир Кънчев, оперативен директор на „Фантастико груп“.

С помощта на мобилното приложение потребителите ще могат да събират точки при пазаруване, да се възползват от актуални предложения и предимства, да участват в специални мисии. Програмата включва три нива на лоялност - Сребърно, Златно и Фантастично. Преминаването от едно ниво в друго ниво зависи от натрупания брой точки в рамките на три месеца.

„Ф Клуб е естествено продължение на стремежа на „Фантастико“ да бъде по-близо до своите клиенти, като превръща всекидневното пазаруване в специално потребителско изживяване и възможност за допълнителни ползи при всяка покупка. С новата лоялна карта потребителите ще имат още по-голям достъп до атрактивни предложения и да оптимизират семейните си бюджети, а пазаруването ще бъде още по-удобно“, подчертава Рени Яврийска, директор „Клиентско преживяване и пазарни анализи“.

Клиентите ще събират точки при сканиране на специален баркод в приложението при всяка покупка. Допълнителни точки ще се трупат и с изпълнение на мисии, избирайки конкретни продукти и включвайки се в различни предизвикателства. Без да чакат промоция за конкретен любим продукт, потребителите ще могат да превръщат натрупаните точки във ваучер. ,Стойността на ваучера ще се приспада от стойността на покупката на клиентите. Те могат да закупят и артикул срещу точки като активират ваучер за покупка. Предварително всеки клиент ще може да избира каква да е стойността на ваучера, която да се приспада на касата - 2, 5, 10 евро или друга сума по техен избор.

Всяка седмица, в допълнение на над 1000 промоционални предложения в обектите на „Фантастико“, във Ф Клуб клиентите ще откриват и други допълнителни предложения, с които ще трупат още повече точки. През апликацията ще имат директен достъп до електронната брошура на „Фантастико“. За максимално удобство и лесна ориентация, тя е структурирана по продуктови категории.

Клиентите ще имат възможност да използват събраните точки и за ваучери за избрани продукти или услуги от партньори на „Фантастико“, чиито брандове клиентите ще виждат в приложението.

Всички, които инсталират приложението, регистрират се в него и потвърдят своето участие в играта „Старт Ф клуб“ могат да спечелят една от 35 награди, сред които чисто нов лек автомобил Honqgi HS3, 20 уикенд почивки, 4 мобилни телефона или 40 000 точки, равни на ваучер за 200 евро във Ф клуб.

Картата за лоялност FClub беше представена на ексклузивно събитие в зала „O5 Events & Culture“ на ул. „Оборище 5“, което събра партньори, част от екипа на „Фантастико“, представители на медиите и популярни личности. Сред акцентите на вечерта бяха модно ревю, изпълнения на фолклорно трио „Фида“ и Иван Шопов, специален сет от DJ Marten и впечатляващо 360-градусово 3D-мапинг шоу от Elektrick Me, които превърнаха събитието в истински визуален и музикален спектакъл. Водещи бяха любимите актьори Владимир Зомбори и Весела Бабинова.