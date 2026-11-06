Опасно мълчание: Имало е хакерски атаки срещу хладилници и в България? (ВИДЕО)

Това още не е излязло по българските медии, но хакерските атаки върху хладилниците застигнаха и България. Това обяви в свое видео Слави Панайотов, по-познат като Слави Клашъра - един от най-популярните български създатели на съдържание в YouTube.

Той подчерта, че има информацията от "човек в сферата", който му е разказал за трите стъпки на действие на хакерите.

"Той лично е бил на такъв случай тук на наша територия", обясни Слави.

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"Сигурно знаете, че големите хранителни вериги имат огромни хладилни камери и помещения, които не се управляват локално, а централизирано. Всичко е автоматизация. Хакери пробиват точно тази система и променят 3 неща", разясни Клашъра.

Как се случва атаката

Той изброи етапите на атаката:

"Първо: Задават максимална температура, която е позволена от контролера. В случая на България – над 100°C при желание, вместо само 4°C. Второ: Сменят цикъла на размразяване на всеки един час и вдигат температурата. Така размразяването не спира, докато оператор не го хване, но тогава вече е твърде късно. Трето: Пускат вентилаторите да работят и така разнасят топлия въздух из цялото помещение и стоките се развалят. Камерите, които уж трябва да охлаждат, направо се превръщат в печки и стоките – като сладолед например – само за няколко часа се скапват. Това, като се замислим, е доста опасно, защото крие риска развалена храна да стигне до рафтовете. Затова внимавайте!", предупреди той

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"Има информация, че във Франция хакерите вече атакуват хладилните системи на кръвните банки, което е ново дъно, тъй като кръвта, която се съхранява там, спасява човешки животи", коментира Слави Клашъра.

"Човекът, който ми изпрати тази информация, съветва всички компании с такива хладилници, които се управляват дистанционно, да следят системите си постоянно", добави още той.

100 контролера у нас са уязвими

Над 100 контролера, които управляват хладилни инсталации в търговски обекти в България, са потенциално уязвими за кибератаки, предупреди по-рано киберекспертът Християн Даскалов. По думите му няма публична информация тези устройства у нас да са били атакувани, но достъпността им през интернет създава риск.

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"Подобни устройства управляват температурата в хладилниците и хладилните камери. Ако бъдат компрометирани, нападателите могат да променят настройките им и така да причинят разваляне на съхраняваната стока. При подобни атаки в Европа вече бяха изхвърлени хранителни продукти за десетки милиони", посочи Даскалов.

Той уточни, че става дума за устройства, които могат да бъдат открити чрез публично достъпната интернет търсачка Shodan. "Контролерите за хладилни инсталации не би трябвало да бъдат достъпни директно през интернет. В някои случаи обаче това се прави за удобство, когато външен доставчик трябва да следи и управлява оборудването дистанционно", обясни Даскалов.

Киберекспертът съобщи, че е изпратил доклад за установена уязвимост до една от големите търговски вериги, за да бъдат предприети мерки. Той призова и останалите търговци да проверят дали устройствата в техните обекти са видими през интернет и, ако е така, да ограничат този достъп. "Важно е също да се провери дали софтуерът им е актуализиран до последната версия", подчерта експертът.

Съседните ни страни вече станаха обект на атаки

Атака в България не би била изненадваща, при положение, че хакерите вече удариха съседните ни Гърция и Румъния.

Преди дни 6 магазина в Румъния, собственост на една търговска верига, станаха обект на кибератаката, която повреди стотици хладилни витрини и фризери в цяла Европа.

От националната дирекция за киберсигурност на Румъния (DNSC) съобщиха, че са били информирани за необичайно високи температури в хладилниците и фризерите на търговските обекти. Машините са били свързани чрез GSM рутери с фиксиран IP адрес и са били достъпни през интернет, а софтуерът им за управление бил без последните актуализации.

В Гърция след кибератаки срещу магазини бяха унищожени тонове хранителни продукти.

Собственици на супермаркети съобщиха, че хакери са извършили кибератаки срещу хладилниците в търговските вериги. Действали са, като са изключили дистанционно хладилните камери и са повишили температурата на 50 градуса. Унищожени са тонове хранителни продукти за милиони евро.

Засегнати са магазини в Атина, Арта, Пелопонес и други райони. Гръцката полиция е започнала разследване по случая, но засега открит извършител няма.

Вериги супермаркети в редица европейски страни изхвърлиха хранителни продукти за милиони евро след кибератаките.