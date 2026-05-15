Проф. Рачев попари надеждите за лятно време

15 май 2026, 7:45 часа 422 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Налазва ни средиземноморски циклон. Той ще мине през територията на България. В събота (16 май) до обед времето ще е хубаво, а следобед ще започне да вали, като на места има условия за градушки. Този циклон ще премине сравнително бързо през страната. Неустойчиво ще е времето и след 25-26 май. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

В неделя над страната ще нахлуе по-хладен въздух, като в западна България температурите ще са под 20 градуса.

„В София от понеделник до сряда няма да вали, но за 24 май времето ще е смутно – сутрин слънце, следобед – дъжд и гръмотевици. В събота ще повали сериозно“, каза синоптикът.

Той напомни, че лятото идва след три седмици, но дотогава времето ще е неустойчиво.

По морето валежите ще са по-малко. От сряда (20 май) до 24 май ще е по-динамично – с валежи и застудяване.

Времето днес

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София – около 5 градуса. Максималните ще са между 19 и 24 градуса, в София - около 20 градуса.

Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи придружени от гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
