Пенсионните подфондове: Ето кога всеки българин ще бъде разпределен автоматично

Измененията на правилата за втора пенсия са факт и всеки българин ще бъде разпределен в динамичен, балансиран или консервативен подфонд.

Държавата ще направи това автоматично, но всеки е свободен да заяви желанието си да бъде разпределен в друг подфонд.

"Подфондовете са групирани в категория динамичен, балансиран и консервативен според техния рисков профил - тоест инструментите, в които инвестират. Реформата ще стартира на 1 януари 2027 г.", обясни Владимир Нечев от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Още: Работа до 80 години и по-ниска пенсия от сега: Ще могат ли да се пенсионират младите хора в ЕС?

Дългоочакваната реформа цели няколко неща.

"На първо място е постигането на по-висока доходност и по-високи пенсии. Това се случва чрез мултифондова реформа. На следващо място идва повече инвестиционни възможности. Много важно е също, че и таксите се намаляват за управляваните средства", обясни Нечев пред БТВ.

Кой къде ще бъде разпределен

Експертът уточни, че на 1 януари всички българи ще бъдат разпределени. Става въпрос за универсалния пенсионен фонд, тъй като там се случва това делене на подфондове, заяви Нечев.

Още: Борислав Гуцанов: Възрастта за пенсиониране няма да се повишава

"При него лицата ще бъдат разпределени служебно – тоест не е необходимо хората да правят личен избор. Хората до 50-годишна възраст ще отидат автоматично в динамичния фонд. Тези между 50 години и 3 години преди пенсионна възраст отиват в балансирания пенсионен фонд. Тези, които им остават 3 или по-малко от три години до пенсионна възраст, задължително отиват в консервативен фонд", обясни Владимир Нечев.

Източник: БГНЕС

Без промяна остава професионалният пенсионен фонд, където са осигурени лицата първа и втора категория труд.

По отношение на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване също е възможно да има подфондове, но при него ще става по решение на всяко пенсионно дружество.

Кога ще можем да избираме сами

"Лицата, които по презумпция попадат в балансирания фонд, но считат, че е подходящо известно време да престоят в динамичния фонд, могат да го направят, като това се случва от 1 септември до 30 ноември. Това е прозорецът, в който със заявление до пенсионното дружество, където те са осигурени, може да се направи избор за различен пенсионен подфонд", добави експертът.

Нечев отново повтори, че парите на българите са защитени, тъй като една от най-важните гаранции, която и до момента съществува - тази върху бруто вноските, се запазва и след промените от 1 януари 2027 г.

"Другото важно нещо е, че това разпределение по подфондове се случва на принципа на жизнения цикъл. Тези, които са служебно разпределени, или пък лицата, които са избрали автоматичен принцип на подфонд, ще се прилага промяна на подфонда по тяхната възраст. При достигане на 50-годишна възраст всички тези, които са в динамичния, минават към балансиран. След това последните 3 години – в консервативен", поясни отново Нечев.

И отправи съвет към хората да следят сайтовете на съответните пенсионни дружества, където са осигурени. Той уточни изрично, че свободата на избор се запазва и веднъж годишно е възможна промяна за подфонд.