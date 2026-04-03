След информацията за пътувания с Петьо-Еврото: Правосъдният министър с първи думи за Емилия Русинова (ВИДЕО)

Правосъдният министър Андрей Янкулов излезе с първи думи относно информацията за съвместните пътувания през 2021 година на Петьо Петров - Еврото с ръководителя на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова. Информация, която беше изнесена от служебния вътрешен министър Емил Дечев и по която Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) се самосезира. Припомняме, че на 18 февруари Прокурорската колегия на ВСС избра за ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Досега тя девет месеца заемаше поста временно като изпълняващ функциите. Русинова беше избрана с осем гласа "За" и нула против.

Етиката на Русинова

"Категорично това според мен не отговаря на етичния стандарт за поведение на един магистрат", бяха думите на Янкулов.

"Това, което се разбира от документите за Емилия Русинова е, че действително е имала пътувания с Петьо Петров и друго лице, предполагаемо свързано с осветената вече по това време криминална мрежа на "Осемте Джуджета". По тази линия трябва да се предприемат съответните действия", каза министърът.

Действията на правосъдното министерство

Припомняме, че Министерство на правосъдието вече изиска справка от МВР, за да се прецени дали има данни за предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова.