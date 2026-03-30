Емил Дечев със скандални разкрития за пътуванията на прокурор Русинова с Петьо Еврото

Ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова многократно е преминавала граница на България със съседни държави с два автомобила с лица, които в същите тези автомобили са пътували с Петьо Петров - Еврото. Това се е случвало след като през април 2020 г. Антикорупционния фонд публикува данни за "Осемте джуджета". Това съобщи на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Той обясни, че тези автомобили са ползвани както от Петьо Еврото, така и от Русинова. Те са пътували с 4-5 лица – в определени случай с Петров, в други със същите лица е пътувала и Русинова. „Има и едно пътуване през 2021 г., една година след разкриването за „Осемте джуджета", при което Русинова е пресякла границата със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Еврото", поясни още Дечев.

„Мълчанието на прокурор Русинова е оглушително и нетърпимо, както за българските данъкоплатците, които ѝ осигуряват официално възнаграждение всеки месец от над 5 000 евро, така и за българските институции“, каза силовият министър.

„Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото", категоричен бе той.

Миналата седмица Дечев съобщи, че Софийската градска прокуратура (СГС) е иззела документите от ГДБОП във връзка със сигнала на отстранения европрокурор Теодора Георгиева относно няколко лица, от които тя се е притеснявала, както и за това как е отишла при Петьо Петров - Еврото. Освен това всички оперативни работници били призовани като свидетели и разпитани по образувано следствено дело.

Емилия Русинова, която сега е начело на СГП, е посочена от Георгиева като човекът, завел я на среща с Петьо Петров - Еврото в ресторант "Осемте джуджета".