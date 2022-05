Ето кои са победителите в конкурса на eMAG за светлинна творба за фасадата на НДК

В подкрепа на българските таланти и на възможностите, които съвременните технологии дават не само за развитието на бизнеса, но и на изкуството и градската среда, eMAG организира конкурса eXperience by eMAG: Dream, Create and Inspire. В него се включиха 34 участници, някои с повече от едно предложение по трите теми на конкурса – eMotions, eXplore и eFuture. Международно жури в състав Иво Чифлички, „Визуални продукции и пространствен дизайн", НДК, Марин Петков, основател на MP-STUDIO, Мирослава Станева, Brand Marketing Manager, eMAG, Максимилиан Трап, Festival of Lights International, Германия и Ник Азидис, 3D mapping artist, Австралия избра тримата победители въз основа съчетание на креативност и емоции, споделяне на истории и демонстриране умело боравене с фасадата на сградата, както и с възможностите на 3D мапинг технологията.

В конкурса бяха отличени:

Тема eFuture: творба на Симеон Тошков , представляваща:„космос в цветовете на eMAG, който се заражда от нас – хората. Ние сме бъдещето и трябва да го градим заедно.“

Тема eMotions: творба на Паулина Генева , разработваща: „Какъв искаш да станеш, като пораснеш? Отражение на детските мечти и превръщането им в реалност чрез двигателя за иновативни идеи, наречен технология."

Тема eXplore: творба на Антонио Йоцов, вдъхновена от: „Търсейки по осветения път от слънцето, заедно можем да открием бъдещето и своята истина. С поглед към необятния космос, нашите мечти са безкрайни."

Произведенията на победителите ще бъдат споделени с публиката в рамките на LUNAR Festival of Lights – всяка вечер от 20:30 ч. до полунощ, от 6 до 9 май на фасадата на Националния дворец на културата. Освен атрактивния и креативен 3D мапинг, гостите на събитието ще имат възможност да станат част от светлинната инсталация Glowing Heart на eMAG. От платформата за електронна търговия са подготвили и други изненади, които очакват посетителите на място.