Ето кой поздрави България за националния й празник

Ето и някои от тях:

"Честит национален празник на всички българи!", се казва в публикация на Съвета на Европейския съюз в Twitter. "С присъединяването на България кирилицата стана третата официална азбука на ЕС (заедно с латиницата и гръцката азбука)", пишат още от Съвета.

НАТО сподели снимка с военен с българския трибагреник, като написа, че празнува със своя съюзник България, става ясно от Twitter.

Освен институции на съюзите,в които членуваме, поздравления към България отправиха и нашите съседи.

"Поздравления на външния министър Николай Милков за Националния празник на България. Пожелавам на вас и хората от България продължаващ просперитет и успех. Убедени, че отношенията на Северна Македония и България могат да бъдат допълнително укрепени в духа на европейските ценности и добросъседство", написа външния министър на югозападната ни съседка Буяр Османи в Twitter.

Румънското външно министерство също честити празника на страната ни, като я определи като добра и приятелска съседка. "Румъния е напълно ангажирана да продължи да работи заедно за напредък българо-румънското сътрудничество към нашите общи цели на регионално ниво и в рамките на ЕС и НАТО и други международни форуми", пишат съседите ни от Румъния.

Турция, както по-рано съобщихме, използва празника, за да благодари на страната ни за помощта след опустошителните земетресения.

"Поздрави и пожелания за празника на Освобождението на България! Поздравления от Полша!", написа пък полското външно министерство в социалната мрежа.

Министерство на външните работи на Украйна също отправи най-искрени поздравления за Националния празник на българите. "Обединени сме от общи ценности и стремеж към сътрудничество за развитие 🇺🇦🇧🇬 в името на неизбежната победа на Украйна. Благодарим на България за подкрепата ни за интеграцията ни в ЕС и НАТО", се казва още в публикацията.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави народа на България с националния празник – Деня на Освобождението. "Въпреки факта, че Беларус и България са избрали различни пътища на развитие и съюзи, нашето сътрудничество винаги е било конструктивно и е било изградено на принципите на доверие и уважение", се казва в поздравлението. Президентът също подчерта, че беларусите бяха сред онези, които се бориха за освобождението на България и нейната независимост.

Посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова поздрави българите във видео в социалната мрежа "Фейсбук" повод 3 март. "Няма добри войни, има войни справедливи. Точно такава е Руско-турската война от 1877-1878 години, която без преувеличение се превърна в крайъгълно събитие в общата история на нашите страни и за много години напред определи характера на руско-българските отношения", казва Митрофанова в поздравлението си. Тя положи цветя на паметника на Император Александър II по случай 145 години от освобождението на България.