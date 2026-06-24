Евродепутат избухна за Баба Алино: Ще съдя всеки, който замесва семейството ми

Евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев обяви, че ще заведе дело срещу депутата от "Продължаваме промяната" Йордан Терзийски заради твърденията му, свързващи семейството му със скандала около незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна.

Повод за реакцията станаха изявления на Терзийски от парламентарната трибуна и пред медиите, според които бащата на Емил Радев е съдружник с фирма на украинския бизнесмен Олег Невзоров в имоти в Баба Алино и е участвал в процедура по изработване на подробен устройствен план (ПУП) за терена.

В своя позиция Радев категорично отхвърли обвиненията и ги определи като "долни спекулации" и "политически внушения".

"Ще заведа дело срещу депутата от ПП Йордан Терзийски и срещу всеки, който се опитва да въвлича мен и семейството ми в скандала "Баба Алино". Долни спекулации и политически внушения се използват като инструмент за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси и институционалната отговорност", заявява евродепутатът.

Според него от "Продължаваме промяната" се опитват да прикриват "управленския провал" на кмета на Варна Благомир Коцев, като насочват вниманието към политическите си опоненти.

"Абсолютна лъжа"

Радев категорично отрича твърденията, че баща му е съдружник на Олег Невзоров.

"Абсолютна лъжа е, че Олег Невзоров и баща ми са съдружници", заявява той.

По думите му още през 2007 г. баща му и негов съдружник - български гражданин, придобиват две трети идеални части от незастроен имот в местността Баба Алино. Останалата една трета е закупена същата година от дружеството "Евро Рит" ООД.

Евродепутатът обяснява, че през 2022 г. е започната процедура по изработване на ПУП единствено с цел прекратяване на съсобствеността и разделяне на имота на реални части. Според него всички документи са подадени по установения ред в район "Приморски" и са спазени законовите изисквания.

Радев обръща внимание и на собствеността на дружеството "Евро Рит". По думите му едва през юни 2025 г. компанията е продадена и впоследствие придобита от "Форест Клуб Варна" ООД, като сделката е осъществена без знанието на останалите съсобственици.

Той твърди, че по този начин е бил заобиколен чл. 33 от Закона за собствеността, според който при продажба на дял от съсобствен имот той първо трябва да бъде предложен на останалите съсобственици.

Емил Радев подчертава още, че и до днес - почти четири години след старта на процедурата - ПУП за имота не е одобрен.

"Ако в случая имаше политически чадър от ГЕРБ, то такъв ПУП щеше да бъде изработен и одобрен още в мандата на кмета Иван Портних, т.е. до края на 2023 г. Това не само не е станало, но и няма яснота кога изобщо ще се случи", посочва той.

По-рано днес депутатът от ПП Йордан Терзийски заяви, че човек с името Йордан Радев фигурира като съсобственик на имот в Баба Алино заедно с дружество, свързвано с Олег Невзоров. От партията разпространиха документи от кадастъра и материали по процедурата за ПУП, които според тях поставят въпроси за евентуални политически връзки около проекта.