Нямаме с какво да противодействаме: Оценки за дрона в Кардам

Нито инцидент, нито сериозно предупреждение за сигурността ни – това е пробив във въздушната и граничната ни сигурност. Ако с този дрон с уж 5 килограма взрив беше ударена компресорната станция "Кардам" (Трансбалканския газопровод), какво щеше да стане – то зависи какво е взривното вещество. "Това вече не е това, което говорихме – има риск, но няма заплаха. Можем да кажем, че България няма поне засега способностите да противодейства ефективно на новите заплахи – свидетели сме на война на дронове", заяви бившият депутат Славчо Велков.

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Ако имаме необходимите радари, такъв дрон може да бъде открит на разстояние между 30 и 50 километра. Няма значение какъв вид дрон е, добави инж. Стойко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Той заяви, че "колегите от Гранична полиция" имали и мобилни, и стационарни системи за засичане на дронове, "но в крайна сметка видяхме, че не са подготвени за такива сценарии". "Системата трябва да бъде надградена, да имаме многослойна система – радиопрехващане, акустични сензори и т.н., за да няма слепи зони", обясни инж. Топалов пред bTV.

Трябва да има невронна система – автономни системи, летящи, земни, наземни, с контролен център, за да може да има ефективно засичане на малки цели. 3D-радарите са предназначени за самолети – трябва да се закупят радари специфично за дронове. За всеки радар е голямо предизвикателство да открие дрон – това е малка цел, заяви инж. Топалов. "Украински дрон идва от руска страна" - като много странно определи случилото се при Кардам специалистът. "Загубени дронове няма – има дронове, които са атакувани, а този, който управлява, знае къде отива дронът", добави инж. Топалов.

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Не само техника - трябват експерти

Не е важно и каква техника имаш, а какъв състав си обучил, какви професионалисти. Задействали сме зенитно-ракетни комплекси, МиГ-29, Су – но тези неща не вършат работа срещу подобна заплаха. Стори ми се, че министърът на отбраната (Димитър Стоянов) беше смутен, като обясняваше, каза още Велков. Той покани Стоянов на дебат за измеренията на националната ни сигурност. "Невронна система трябва да се създаде първо в мозъците на тези, от които зависи", настоя Велков. Той даде за пример и Близкия изток – и там има опит, имат средства как да противодействат. "Това не е онази война, която започна 2022 година – това е хибридна война. Танковете вече отдавна не са ударна сила на сухопътните войски, продължи Велков с примерите" – ОЩЕ: Дрон нахлу в българското въздушно пространство, не е бил засечен

"Много сме изостанали, буквално сме НАТОнесъвместими", оплака се и инж. Топалов, който смята, че ако НАТО ни даде модерна техника, нямаме хора, която да могат да я използват и управляват. Инж. Топалов заяви, че България придобила 250 FPV дрона и го определи като "морално остаряло оборудване" - новите дронове са с реактивни двигатели, по-висока скорост, автономно управление. "Трябва да променим догмата за закупуване и да работим бързо", настоя той.

ЧЛ. 5 от Договора за НАТО не може да е мантра. "От този чадър остана само дръжката", добави и Славчо Велков. По думите му, чл. 5 не предполага веднага другите страни-членки да обявят война на някой, нападнал член на НАТО, а и той важал само за територията на Европа и САЩ. "Ако Израел хипотетично нанесе удари по обекти на Турция, България и САЩ ще обявят ли война на Израел", попита Велков.

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