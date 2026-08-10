Продължава да гори пожар край Бобошево

Едно активно огнище остава след големия пожар край село Висока могила, община Бобошево, при който изгоряха около 1200 декара площи. В по-голямата си част пожарът вече е локализиран, заяви пред bTV инж. Петко Ангелов, началник на отдел "Опазване на горските територии" в Югозападното държавно горско предприятие. "Пожарът в по-голямата си част е локализиран, остава едно активно огнище, което днес ще бъде обработено", каза Ангелов. Още: Локализиран е големият пожар край магистрала "Тракия"

Пожарът

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Огънят избухна в събота в района на Висока могила, изпепели къща и няколко стопански постройки и се насочи към съседното село Сопово. Изгорели са около 1200 декара, част от които са горски територии.

Работата на пожарникарите и горските служители е затруднена от особеностите на терена и метеорологичните условия.

"Метеорологичната обстановка доста често възпрепятства нашите екипи. При силен вятър и силно задимяване те трудно достигат до фронта на пожара. Теренът е изключително стръмен, има и скали. Трудно се гаси там, растителността е много гъста и теренът е непроходим", обясни Ангелов.

Причините за възникването на пожара продължават да се разследват, като една от основните версии е за човешка небрежност.

Жители на района предполагат, че огънят може да е тръгнал от казан за варене на ракия. В двора на изгорялата къща са открити и останки от стопени пластмасови бидони. Местни хора разказват още, че собственикът на имота често хвърлял пиратки, за да прогонва кучета в района.

Към момента обаче няма официално установена причина за възникването на пожара и разследването продължава.

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