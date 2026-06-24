"Бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с Невзоров": Депутат от ПП с твърдения за Баба Алино

"Министър Шишков каза, че има политически чадър над случая Баба Алино, но няма доказателства за това. Искам да потвърдя, че политически чадър има, искам да му предоставя и доказателства. Политическият чадър е осъществяван от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на г-н Невзоров в обекти в Баба Алино". Това каза народният представител от "Продължаваме промяната" в 52-ото Народно събрание Йордан Терзийски пред медиите в парламента във връзка с незаконния град в Баба Алино.

По думите му има заповед за допускане на Подробен устройствен план от 2022 г., под който са се подписали Йордан Радев и фирмата на г-н Невзоров.

Въпросите на ПП

Попитан защо при Благомир Коцев това незаконно строителство продължава, Терзийски отговори, че Община Варна е единствената, която е предприела реални мерки по въпроса.

"Ние питаме друго, тъй като искаме да излезе цялата инфорамция наяве, искахме да има изслушване на бившия шеф на ДАНС и на този във Варна. Това щеше да хвърли още по-сериозна яснота по този казус и днес нямаше да си говорим неща, които са в сферата на хипотезата", добави Терзийски.

Депутатът не е доволен, че от министър Иван Шишков не е чул нищо ново по казуса с Баба Алино. ОЩЕ: Може ли държавата да ползва имотите в Баба Алино: Отговор от министър Шишков