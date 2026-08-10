Кабинетът "Радев":

10 август: Започва контрапревратът на Стамоболов за връщане на княз Александър Батенберг на власт

10 август 2026, 7:45 часа 1024 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
10 август: Започва контрапревратът на Стамоболов за връщане на княз Александър Батенберг на власт

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10 август 1886 година: Започва контрапревратът за връщане на Александър Батенберг на власт

На този ден през 1886 година започва контрапревратът за връщане на княз Александър Батенберг на власт.

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На 10 август председателят на Народното събрание Стефан Стамболов обявява преврата за незаконен. Той и подполковник Сава Муткуров решават да върнат княза на власт и за целта организират контрапреврат. Първи Софийски полк, под командването на майор Хр. Попов, им помага да осъществят целта си.

На следващия ден Стамболов и Муткуров обявяват правителството на митрополит Климент за незаконно, а всеки, който се подчинява на неговите разпореждания - за нарушител.

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На 12 август е съставено наместничество на княза, в чийто състав влизат: Стефан Стамболов, Петко Р. Славейков и Георги Странски. Кабинетът на митрополит Климент Търновски, както и самият той, подават оставка.

Създадено е ново временно правителство на умерени политици. Ръководството му е поверено на Петко Каравелов. В това правителство влизат следните министри: В.Радославов (министър на вътрешните работи), С. Стоилов (министър на външните работи), О. Панов (министър на войната).

На 16 август пловдивските войски на подполковник Муткуров влизат в София без бой. Точно в момента на възможен сблъсък, Груев и Бендерев напускат столицата. По-късно те са арестувани и след това са дадени на съд.

Някои от офицерите на подкрепящия ги Струмски полк, тръгнал към Кюстендил, се оттеглят. Друга част от тях са заловени. Радко Димитриев бяга в Османската империя, а Петко Каравелов подава оставка. Наместничеството назначава правителство от националисти русофоби начело с Васил Радославов. Новоназначеното правителство обявява военно положение, което остава в сила до 30 август 1887 г.

На 17 август княз Батенберг се връща в София с помощта на Стефан Стамболов. Князът пътува със специален влак от Русе и застава за кратко на престола. Той подкрепя действията на наместничеството, както и кабинета на Радославов. Но руският император не одобрява завръщането му на престола и го подканва да абдикира. На фона на нестабилното си положение в страната князът отново абдикира на 26 август. Той назначава регентство, в чийто състав влизат П. Каравелов, Ст. Стамболов и подполковник Сава Муткуров. От тях единствено Каравелов има конституционен ценз, но той не участва в заседанията на регентството.

Батенберг окончателно напуска пределите на България на 27 август.

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Стефан Стамболов На този ден Александър Батенберг
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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