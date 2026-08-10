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Августовска жега и летни бури: Времето до края на месеца

10 август 2026, 7:45 часа 1284 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Августовска жега и летни бури: Времето до края на месеца

Августовска жега. Сряда и четвъртък (12-13 август) се очакват летни, локални бури. След това 20-22 август също има предпоставки за валежи. Втората половина на месеца времето ще е горещо. По морето се очаква по-динамично вълнение и трябва да сме особено внимателни, когато влизаме във водата. Драматични промени и големи колебания не се очакват до края на месеца. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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След 15 август температурите отново ще се върнат към най-високите летни нива - от 33 до 38 градуса. Ранните прогнози допускат кратко смущение около 20 август с локални по обхват дъждове с гръмотевици и риск от градушка. Явленията се очаква да се развият в северната половина на страната.

По Черноморието по-съществена облачност ще има в дните 14-15 август, но вероятността за валеж е минимална. Подобни са изгледите и за 21 август.

Температурите ще са около и над 30 градуса до 13 август. След това ще се движат около и малко под 30 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса.

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Жега дъжд прогноза за времето Николай Василковски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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