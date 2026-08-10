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Откриват лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас

10 август 2026, 8:03 часа 839 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Откриват лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици в Пловдив и Бургас

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. Още: По-бързи резултати: МВР пусна нова лаборатория в Плевен

Все повече липсват такива лаборатории, правителството се заема да открива наред

Снимка: БГНЕС

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В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР.

Допълнителни лаборатории, които да изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще има от 1 август, каза министър Демерджиев в края на юни.

Министърът обърна внимание на липсата на лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, и поясни, че като е встъпил в длъжност му е докладвано, че такива ще има след 12 месеца. Демерджиев подчерта, че веднага е разпоредил сроковете да се скъсят.

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МВР лаборатория дрогирани шофьори лаборатории пияни шофьори Иван Демерджиев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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