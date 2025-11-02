Фондация "Македония" за скандала с българския трибагреник: Цеца е българка

Фондация "Македония" излезе с позиция, в която твърди, че сръбската турбофолк звезда Цеца Величкович има български корени. Реакцията идва след инцидент на неин концерт в град Велес, Северна Македония, където певицата се загърна с българското знаме, предизвиквайки бурни освирквания от публиката.

Председателят на фондацията, Виктор Стоянов, заяви, че не трябва да има учудване от действията на певицата. Той обясни, че родното село на Светлана Ражнатович (по баща Величкович) – Житораджа, до Освобождението на Сърбия през 1877 г. е било в диоцеза на Българската екзархия. Според Стоянов, това означава, че родният ѝ край, подобно на Велес, принадлежи към "духовното и културното пространство на българската нация".

От фондацията определят жеста на Цеца като "акт на признание към собствената история", а не като скандал. "Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява. Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал", се казва в позицията им, разпространена в социалните мрежи.

Случката, която се разигра в спортна зала "Гемиджии", бързо се превърна в основна тема на Балканите. Видеа в интернет показват как Величкович приема българския трибагреник, развява го и се загръща с него, докато от публиката се чуват освирквания и гневни възгласи.

В коментар след случилото се самата Цеца Величкович поднесе извиненията си на засегнатите. Тя обясни, че винаги с радост приема знамена от своята публика и не е имала намерение да обиди домакините. "Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва. Съжалявам, ако този акт е наранил някого – наистина не е било мое намерение", заяви звездата. Според някои публикации, по-късно по време на концерта тя е развяла и знамето на Северна Македония.

Въпреки това, от Фондация "Македония" определиха гневната реакция на публиката като демонстрация на "патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години е възпитавана в Северна Македония".

ОЩЕ: Знамето на раздора: Цеца тества македонската "българофобия" на живо