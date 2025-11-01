Знамето на раздора: Цеца тества македонската "българофобия" на живо

Сръбската турбофолк звезда Цеца Величкович се озова в центъра на грандиозен скандал, след като по време на свой концерт в град Велес, Северна Македония, се загърна с българското знаме. Този акт предизвика незабавна и бурна реакция от страна на публиката, като случаят бързо се превърна в основна тема на Балканите и разпали дебати в социалните мрежи.

Инцидентът се е разиграл късно вечерта на 1 ноември 2025 г. в спортна зала "Гемиджии". Видеа, които станаха "вирусни" в интернет, показват как Величкович приема българския трибагреник, върху който според някои източници е бил зашит нейният лик, развява го и след това се загръща с него, продължавайки да пее.

Реакцията на публиката и последвалият хаос

Жестът на певицата не беше приет еднозначно. От публиката се чуха масови освирквания, викове "ууу", "Срам!" и "Това е Македония!". Според местни медии, част от присъстващите демонстративно са напуснали залата в знак на протест. Въпреки враждебната реакция на част от феновете, Цеца е продължила изпълнението си.

Извинението на Цеца: "Обединени сме от любовта към песента"

След концерта сръбската звезда коментира случая пред медиите, като поднесе извиненията си на засегнатите. Тя обясни, че винаги приема с радост знамена от своята публика и не е имала намерение да изпраща политически послания или да обиди домакините.

"Съжалявам, ако този акт е наранил някого – това не е било моето намерение," заяви Величкович и добави, че по-късно същата вечер е развяла и македонското знаме. "Нищо и никой не може да застане между публиката ми и мен", категорична беше тя.

Политически реакции и коментари в социалните мрежи

Инцидентът бързо прерасна от музикално събитие в политически казус, имайки предвид обтегнатите отношения между София и Скопие.

Остра реакция от България: Фондация "Македония" излезе със специална позиция, в която определи случилото се като демонстрация на "патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години бе възпитавана в днешна Р. Северна Македония". От организацията призоваха за "европейска програма за рехабилитация на северномакедонското общество" и подчертаха, че само в град Велес живеят над 1500 български граждани.

Война в социалните мрежи: Темата предизвика лавина от коментари онлайн, които бяха силно поляризирани

Обвинения в провокация: Мнозина потребители в Северна Македония обвиниха Цеца в умишлена провокация и липса на уважение. Появиха се коментари като "За Хелоуин бях маскирана като българка. А ти?".

Защита на певицата: Други я защитиха с аргумента, че тя често приема знамена от фенове по време на концертите си (включително сръбски, гръцки и други) и вероятно не е осъзнавала политическата чувствителност на жеста си. Припомня се, че Величкович е пяла с български флаг и на концерт в Ниш, Сърбия, без това да предизвика скандал, което показва, че контекстът на мястото е бил от ключово значение.

Български реакции: В българския сектор на социалните мрежи преобладаваха коментари, осъждащи реакцията на публиката във Велес като проява на нетолерантност и "българофобия".

Към момента остава неясно как точно знамето е попаднало в ръцете на певицата, но инцидентът за пореден път извади на показ дълбокото разделение и историческите спорове, които лесно могат да бъдат възпламенени дори от жест на музикална звезда на сцената.

