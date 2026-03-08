Фотографи опровергаха информация за дроновете, затворили летище "Васил Левски"

Група авиационни фотографи опровергаха информация относно двата дрона, които на 7 март за кратко затвориха въздушното пространство над летище "Васил Левски". В изявление във Facebook се казва, че част от твърденията, които се разпространяват из медиите, не са истина, а става дума за неверни внушения. Според фотографите мъжът, който е бил разпитван от полицията, не е притежавал дрон и дори е продължил да снима след това самолетите.

Ето какво се казва в изявлението: "На 7 март 2026 г. по време на проверка на службите за сигурност в района на летището е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той "НЕ разполага с дрон". След приключване на проверката фотографът "е останал на място и е продължил да снима", тъй като извършваната от него дейност НЕ е представлявала нарушение."

ИЗЯВЛЕНИЕ на Група Авиационни фотографи, част от спотърската общност в София: Във връзка с разпространената в медиите... Posted by Anton Balakchiev on Sunday 8 March 2026

Според авиационните фотографи в определени медии е направено внушението, че "по принцип снимането около летищата е забранено. Това твърдение също не отговаря на истината". "Заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи, до професионални фотографи и журналисти", се казва още в позицията.

Авиационната фотография в България

Снимка: iStock

Авторите на изявлението разказват, че в у нас авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. "Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им", казват още фотографите и добавят, че от 2007 г. авиационната фотографска общност "съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции".

Още: Няма връзка с Иран: Запрянов за спекулациите с военните самолети на летище "Васил Левски" (ВИДЕО)

В края на своето изявление авиационните фотографи казват, че категорично отхвърлят всички опити за внушения и вменяване на вина, както и набеждаване "на авиационни фотографи за незаконното използване на дронове, както и внушенията, че самото заснемане на самолети представлява незаконна дейност". "Летищата в цял свят са "no fly zone" - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила. Разбираме от медийните публикации, че към МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.", се казва още в позицията, като авторите ѝ пишат, че остават отворени за диалог с медиите и институциите, "така че подобни недоразумения да бъдат избегнати и авиационната фотографска общност да продължи да съдейства активно за безопасността на летищата в България".