Спорт:

Блъснат на пешеходна пътека: 80-годишен мъж е с опасност за живота

13 май 2026, 11:18 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Блъснат на пешеходна пътека: 80-годишен мъж е с опасност за живота

Възрастен мъж е с опасност за живота след пътно произшествие в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА. Сигналът е получен в сектор „Пътна полиция“ около 17:00 ч. вчера.

По предварителна информация 80-годишният пешеходец бил ударен от автобус от градския транспорт, докато пресичал на пешеходна пътека на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.  

Пострадалият е настанен в болница със сериозни травми.

Още: Блъснаха пешеходец във Видинско

Водачът на автобуса, на 35 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Спрямо него е взета 24-часова полицейска мярка за задържане. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

През март дете на 11 години беше блъснато на пешеходна пътека.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: На пешеходна пътека: Майка и дете пострадаха при катастрофа на две коли

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
автобус пешеходна пътека опасност за живота блъснат пешеходец
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес