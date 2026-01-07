Проучване: 3/4 от българите прогнозират драстично поскъпване на храните

Цели 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи, а еврото ще донесе поскъпване на множество стоки и услуги. Това показва бърз сондаж с допитване на "Галъп Интернешънъл болкан", излъчено в предаването "Референдум" във вторник вечер. Според данните в допитването най-вероятно през тази година хората очакват да поскъпнат храните, следвани от енергията, от таксите и от суровините.

На въпрос кое е по-вероятно да поскъпне през новата година 75% посочват храните, 57% - енергията, 27% - таксите, според 24% - суровините.

На въпрос кое е най-притеснителното в развитието на изкуствения интелект за 37% от хората това е възможността за загуба на работни места. За 35% от хората е разпространението на фалшива информация, 19% смятат за опасен контрола.

