Над 600 български младежи получиха безплатно пътуване с влак в цяла Европа

07 януари 2026, 15:22 часа 282 прочитания 0 коментара
Повече от 40 000 младежи на 18-годишна възраст, сред които 621 от България, получават възможност за безплатно пътуване с влак из цяла Европа. Това става по линия на инициативата DiscoverEU на ЕК. Есенният кръг за кандидатстване беше отворен за младежи, родени между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2007 г. от държави членки на ЕС и от асоциирани към „Еразъм+“ държави. Участваха 246 782 кандидати.

Младежите ще могат да пътуват безплатно до 30 дни в периода 1 март 2026 г. – 31 май 2027 г. Освен картата за пътуване, участниците ще получат и карта за отстъпка за културни дейности, настаняване, местен транспорт и храна.

В програмата са предвидени информационни сесии преди заминаването и срещи DiscoverEU Meet ups. Една от тези срещи ще бъде организирана в Лион през юли в контекста на Европейската седмица на младежта през 2026 г. с акцент върху солидарността и справедливостта.

Снимка: iStock

DiscoverEU е част от програмата „Еразъм+“ и насърчава младежката мобилност, екологосъобразните пътувания, културния обмен и европейското единство, припомнята от ЕК. От 2018 г. насам над 1,9 милиона млади хора са кандидатствали за 431 931 карти за пътуване. DiscoverEU ще допринесе и за „Културния компас за Европа“ чрез популяризиране на културните маршрути DiscoverEU — европейски дестинации, подбрани за любителите на киното, модата, храната и изобразителното изкуство.

Ивелин Стоянов
