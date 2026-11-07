Най-важните новини за деня: 7 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 07 ноември.

УКРАЙНА ПОПИЛЯ РУСИЯ С РАКЕТИ И ДРОНОВЕ: ГЪРМЯТ И ГОРЯТ ВОЕННИ ЗАВОДИ И ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ. В КИЕВ НЯМА ТОК, ПАРНО И ВОДА СЛЕД РУСКИ УДАР (ВИДЕО)

Украинските дронове и ракети тази нощ навестиха Саратовската петролна рафинерия в едноименната руска област и важния за военната индустрия завод "Протон" в град Орел, като за пореден път успяха да нанесат поражения и да подпалят пожари. В завода "Алмаз" в Ростов, който е част от "Ростех" и от руския военнопромишлен комплекс, също избухна масивен пожар през нощта на 6 срещу 7 ноември. Експлозии имаше и в Белгород.

ДОКЛАД НА ПЕНТАГОНА ПОТВЪРДИ ДУМИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ: МЕСЕЦИ НАРЕД САЩ НЕ СА ПРАТИЛИ И ЕДИН ДОЛАР ОТ МИЛИАРДИТЕ ЗА УКРАЙНА

Тези дни украинският президент Володимир Зеленски заяви пред журналисти, че вече одобрени и гласувани от Конгреса на САЩ пакети с оръжие за Украйна се бавят, като конкретно посочи ракети за противовъздушна отбрана, наред с друго оборудване. Той дори назова и точни цифри - сумата от 16 милиарда долара за вече договорена и финансирана, включително с европейски средства, помощ, която все още не е пристигнала в Украйна.

"ПИЛОТЪТ И ДОНЕВ ДЪРЖАТ КОРМИЛОТО И МОГАТ ДА НАТИСНАТ СПИРАЧКИТЕ": НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ЗА БЮДЖЕТ 2027

Правителството на Румен Радев се опитва да оправдае собствените си неуспехи, като прехвърля вината върху предишните кабинети. Нека да припомня, че само преди няколко месеца ни се обясняваше как истинският първи бюджет на това правителство ще бъде през 2027 година. Така че абсолютно няма какво да се оправдават вече. Пилотът и Гълъб Донев - те са тези, които държат кормилото. Те са тези, които имат възможност да натиснат спирачките и могат да го направят. Това каза Николай Денков от "Продължаваме промяната" в ефира на bTV.

МИР В УКРАЙНА И НОВИ СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ В ЕВРОПА: КРЕМЪЛ ПОВТАРЯ ЙОТОВА, ЕС НЕ Е СЪГЛАСЕН, НАТО ПРИЗНАВА НУЖДАТА ОТ "КОМПРОМИС" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предложенията за мир в Украйна отново се превърнаха в основната тема около войната преди тристранната среща между Киев, Москва и САЩ в Абу Даби (ОАЕ) на 10-11 ноември. Американски официални лица представят списък с теми, включващ гаранции за сигурност и европейската архитектура на сигурността като въпроси, по които Вашингтон, Европа, Украйна и Русия са се съгласили да обсъдят. Често повтаряните позиции на Кремъл по тези теми обаче остават несъвместими с официалните позиции и интереси на САЩ, Украйна и Европа.

МИСИЯ НА НАТО В ЧЕРНО МОРЕ: БЕЗ МИНИ, НО С УНИЩОЖЕНИ ДРОНОВЕ

При последната мисия на противоминната група на НАТО в Черно море, която е под командването на българските Военноморски сили, не са открити мини, но са унищожени няколко дрона, като това е станало от български водолазни екипи. Това съобщи капитан първи ранг Петър Димитров, командир на Военноморската противоминна група в Черно море.

СЛЕД КАТО БЕШЕ РАЗКРИТ В "ПАНОРАМА" ЗА ВНОСКИТЕ ЗА ПЕНСИИТЕ, 17 ЧАСА ПО-КЪСНО ГЪЛЪБ ДОНЕВ СЕ СЕТИ ДА ОТРИЧА

Около 17 часа по-късно вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който беше хванат буквално по бели гащи за проекта за бюджет 2027 и идеята да се национализират част от вноските за пенсии в лични партиди (втори стълб) от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов в "Панорама", финансовото министерство реши да изпрати позиция по въпроса. Това е факт, след като Донев имаше възможност да говори в "Панорама" и да обясни - сега подопечното му ведомство "обяснява".

ЗЛОВЕЩА ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА В КРАКОВ, УБИТИ И МНОГО РАНЕНИ (ВИДЕА)

Днес, 7 ноември, в центъра на Краков е извършена терористична атака. Около 15:00 ч. местно време на Главния пазарен площад (Rynek Główny) нападател е навлязъл в тълпата с черен автомобил и е открил огън по преминаващите хора.

ЕВРОПА ОТДАВНА СПАСИ ПАРНОТО СИ, А СОФИЙСКАТА "ТОПЛОФИКАЦИЯ" ОЩЕ Е В 70-ТЕ ГОДИНИ

Хиляди домакинства от месеци са без парно и топла вода в източните софийски квартали, авариите са непрекъснати, всяко лято "Топлофикация-София" прави профилактика. Кризата с парното отново извади на повърхността неудобния въпрос може ли изобщо общинското дружество да работи ефективно или е обречено на вечни аварии и финансов колапс. В 21 век София все още е заложник на 40-годишни тръби и огромни финансови задължения на дружеството.