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Прогноза за времето - 8 ноември 2026 г. (неделя)

07 ноември 2026, 19:02 часа 393 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Прогноза за времето - 8 ноември 2026 г. (неделя)

Какво време ни очаква в утрешния неделен ден? През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Около и след полунощ на места в низините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. Минималните температури ще са между минус 2° и 3°, в София - около минус 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. До обяд видимостта почти навсякъде ще се подобри. Ще духа слаб вятър предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 10°.

В планините 

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието 

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд - от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: meteo.bg

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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